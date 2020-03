urgence mondiale »- Telemundo Miami (51)

Noticias Telemundo présente ce lundi l’émission spéciale “Coronavirus: urgence mondiale” qui fournira les dernières informations sur l’épidémie de COVID-19, ainsi que son impact sur les communautés latino-américaines des États-Unis.

La spéciale d’une heure, qui sera animée par José Díaz-Balart, Julio Vaqueiro et Vanessa Hauc, sera diffusée à partir de 22 heures. ET / 21 h CT.

Il aura la présence d’un panel d’experts qui pourra donner une analyse approfondie des effets et symptômes du virus, ainsi que des mesures préventives.

Le programme offrira aux téléspectateurs la possibilité de soumettre leurs questions en temps réel via le flux en direct des médias sociaux.

“Coronavirus: global emergency” sera diffusé en direct sur Telemundo et NoticiasTelemundo.com, l’application mobile de Noticias Telemundo et sur ses réseaux sociaux YouTube, Facebook et Twitter.

.