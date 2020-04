Urkullu demande à Sánchez une transition de conception “partagée et unique” | La politique

Le Lehendakari, Iñigo Urkullu, a exigé le respect des cadres de compétences du Premier ministre, Pedro Sánchez, devant lequel il a défendu, plutôt qu’une “désescalade asymétrique avec le pilotage du gouvernement espagnol”, un processus de transition conçu dans un “partage et singularisé. “

Urkullu a participé à la vidéoconférence des présidents régionaux avec le Premier ministre pour analyser la situation de la pandémie de COVID-19, après que Sánchez a annoncé son intention de prolonger l’état d’alarme jusqu’au 9 mai, permettant le départ de mineurs depuis le 27 avril et procéder à une désescalade “asymétrique” selon les territoires.

Dans le cas du Pays basque, le Lehendakari a également proposé qu’à partir du 27 avril, en plus des mineurs quittant la maison, il soit possible de procéder à l’ouverture limitée et échelonnée de magasins et de petites entreprises, et d’autoriser l’activité physique dans l’extérieur individuellement, le tout avec l’adoption de mesures de sécurité.

Face à l’approche de la “désescalade asymétrique”, Urkullu a déclaré qu’il préférait un processus de “transition vers la nouvelle normalité” conçu de “manière partagée” et “singularisé de coordination et coresponsabilité “.

“Cela signifie l’application du principe de subsidiarité”, a déclaré le lehendakari à Sánchez, qui a appelé “à la conscience que nous formons un État composé de cadres de compétences clairement différenciés qui doivent être respectés et avec des réalités socio-économiques différentes”.

Urkullu a avancé à Sánchez que, dans les prochains jours, il remettra le plan de transition à la nouvelle normalité que l’exécutif basque prépare pour Euskadi à ses débuts.