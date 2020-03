Urkullu demande de maintenir la productivité pour ne pas entrer dans le coma économique | La politique

Le Lehendakari, Iñigo Urkullu, a averti ce dimanche de la nécessité de ne pas laisser l’économie productive “languir” à cause de la pandémie de coronavirus pour ne pas “entrer dans le coma économique”.

Sur la possibilité d’appliquer des mesures plus drastiques dans la lutte contre le coronavirus COVID19, Urkullu a déclaré, dans une interview sur ETB2, qu’il ne voyait pas la nécessité de fermer des entreprises.

“Nous ne pouvons pas faire languir l’économie productive et nous entrons dans le coma économique; il est facile de dire que toute activité économique est fermée, et nous ne réalisons pas que nous devons recourir au commerce, à l’alimentation, aux pharmacies …, et à qu’ils atteignent tout le monde, il faut travailler avec les produits “, a-t-il souligné.

À son avis, l’économie “va être très affectée”, donc son exécutif travaille sur un plan de choc à court terme pour aider les PME et les travailleurs indépendants et un plan pluriannuel pour les quatre prochaines années, et pour cette Euskadi Il a un budget et une capacité d’endettement.

“L’économie doit continuer à avoir une productivité car si le volet est fermé, le retirer de zéro coûte cher”, a-t-il ajouté.

D’un autre côté, Urkullu a déclaré que, bien que le pire de la crise des coronavirus “soit encore à venir”, le gouvernement basque est en mesure d’assurer la couverture de tous les besoins de santé qui se posent, pour lesquels il prépare une expansion le réseau hospitalier.

En plus de la collaboration public-privé qui permet de mettre à la disposition des patients des cliniques privées et concertées, l’Exécutif basque s’emploie à identifier d’autres ressources hospitalières, une pour chaque territoire, afin d’élargir la capacité hospitalière.

Parmi ces ressources, Urkullu a évoqué la possibilité de consacrer, si nécessaire, cinq étages du bâtiment de consultation externe de l’Hospiral Txagorritxu, à Vitoria, aux admissions à l’hôpital, ainsi qu’à l’utilisation des installations de la Fondation BBK à Sukarrieta (Biscaye). ) et la clinique Quirón de Gipuzkoa, en plus des hôtels proposés pour cette fonction.

“Le pire reste à venir, et ce n’est pas de l’alarmisme, mais nous avons la capacité de l’éviter”, a souligné Urkullu en réponse à une question sur la possibilité d’un effondrement d’un hôpital au Pays basque.

Le Lehendakari a prédit que la courbe des nouvelles infections et des décès dus au coronavirus n’a commencé à diminuer qu’en avril prochain.

Il a rappelé que le Pays basque a mis du matériel de santé à la disposition d’autres communautés autonomes à la demande du gouvernement espagnol, car “il s’agit de collaboration et de solidarité”.

L’exécutif basque a acheté 400 000 masques et prévoit d’en recevoir un million la semaine prochaine et fabrique également son propre matériel. Ainsi, hier, samedi, des visières de protection ont été testées à l’hôpital d’Urdúliz (Biscaye), selon Urkullu.

Lors de la réunion tenue aujourd’hui par visioconférence entre les présidents des communautés autonomes avec Pedro Sánchez, le Lehendakari a exigé que “les kits de test rapide pour la détection des coronavirus” arrivent le plus tôt possible afin de pouvoir agir avec plus de diligence “.

Concernant la présence au Pays basque d’unités de l’armée de terre pour collaborer aux tâches de lutte contre le coronavirus, il a souligné que le gouvernement espagnol avait opté pour cette alternative pour la désinfection des infrastructures sous sa juridiction, comme l’aéroport de Bilbao.

“Nous optons pour nos propres ressources”, a déclaré le Lehendakari, comme les pompiers et la protection civile dans les efforts de désinfection.

Iñigo Urkullu a affirmé qu ‘”il n’y a pas eu jusqu’à présent d’invasion de compétences” dans la gestion de cette crise par le gouvernement central, avec lequel il maintient une communication “permanente” et “absolument diligente”. “

En ce qui concerne la date d’un nouveau déclenchement des élections au Pays basque, Urkullu a déclaré que ce serait une “excellente nouvelle” qui se tiendrait avant l’été prochain, car cela signifierait que l’état d’alerte aurait été levé et que la crise aurait été surmontée, mais Il a assuré qu’il ne pense pas aux élections.