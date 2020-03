Urkullu: Le gouvernement basque est fort et dédié aux plus importants | La politique

Le lehendakari et candidat du PNV à la réélection, Iñigo Urkullu, a souligné dans l’acte de présentation des listes de son parti que le PNV est “fort, concentré et dédié aux plus importants” pour construire “le vrai Euskadi”, pas “châteaux en l’air”.

Lors d’un événement politique d’avant campagne organisé au Palais Europa à Vitoria, Urkullu a reconnu que son gouvernement vivait des “semaines compliquées” avec des problèmes graves, durs et douloureux tels que l’effondrement de la décharge de Zaldibar en Biscaye.