US Navy Annonce la première mort d’un coronavirus chez un équipage de porte-avions

Un membre d’équipage du navire de guerre USS Theodore Roosevelt, infecté par un coronavirus, est décédé lundi des complications liées à la maladie, a annoncé la Marine, ajoutant aux revers du transporteur.

Le marin, dont le nom et d’autres informations d’identification n’ont pas été rendus publics en attendant la notification des membres de la famille, a été testé positif pour le coronavirus le 30 mars et a été retiré du navire et placé en isolement avec quatre autres marins à la base de l’US Navy à Guam. Le 9 avril, il a été retrouvé inconscient lors d’un examen médical et transféré à l’unité de soins intensifs d’un hôpital local.

Lisez aussi: Le monde sombre de ma vie de luxe avec un milliardaire russe

Le porte-avions Roosevelt a traversé une crise de coronavirus qui a conduit le chef civil de la Marine Thomas Modly à licencier le capitaine du navire le 2 avril. Cinq jours plus tard, après avoir volé à bord du navire et prononcé un discours insultant le capitaine du navire, Brett. E. Crozier, et critiquant l’équipage pour avoir soutenu Crozier, Modly a démissionné.

Dimanche, 585 membres d’équipage de Roosevelt avaient été testés positifs pour le coronavirus. Environ 4 000 membres d’équipage ont été transférés à terre.

Lire aussi: Coronavirus: comment la lutte entre les pays pour les respirateurs, les respirateurs et les masques affecte l’Amérique latine

Une enquête sur l’épidémie de coronavirus de Roosevelt et les événements connexes est en cours. Le porte-avions est amarré à Guam depuis le 27 mars.