USA accumule 40 000 décès dus à COVID-19 tout en prenant des mesures pour sa réouverture | La société

USA Il a atteint 40461 décès dus au coronavirus ce dimanche, alors que des États comme le Texas s’apprêtent à mettre en place les premières mesures qui leur permettront de progresser progressivement vers la réouverture des activités après l’isolement ordonné par les gouverneurs pour empêcher la propagation de la pandémie.

Selon les documents publiés par l’Université Johns Hopkins, 755 553 personnes ont contracté le COVID-19 aux États-Unis, le pays actuellement le plus touché par la maladie.

RÉOUVERTURE À VUE?

Alors que les statistiques sur les infections progressent, certains États ont commencé à assouplir les mesures visant à garantir l’éloignement social, notamment la fermeture d’établissements non essentiels et les restrictions de voyage.

L’État du Texas, dirigé par le gouverneur républicain Greg Abbott, sera l’un des premiers à mettre en œuvre les décrets annoncés cette semaine vendredi visant à reprendre progressivement les activités commerciales qui pourraient offrir des services de ramassage ou de livraison et la réouverture des parcs. l’État garde certaines mesures de précaution, tandis que les cours sont suspendus dans les écoles et les établissements d’enseignement supérieur.

Le retour à la normalité est un sujet de controverse aux États-Unis, car alors que des groupes conservateurs ont appelé à des manifestations dans différentes parties du pays contre la quarantaine et revendiquant leur droit à la liberté, les gouverneurs des États les plus touchés Ils ont été prudents quant à cette possibilité.

Même une enquête publiée ce dimanche par NBC News et The Wall Street Journal a révélé que 58% des 900 électeurs consultés entre le 13 et le 15 avril ont reconnu être préoccupés par le fait que le pays s’oriente trop rapidement vers un assouplissement des restrictions. pour freiner la pandémie contre 32% qui craignent que le confinement ne soit trop longtemps retardé.

Jusqu’à présent, différents gouverneurs ont annoncé des alliances qui permettent de concevoir des plans conjoints pour rouvrir leurs économies, bien qu’ils n’aient pas prévu de calendrier.

TRUMP VEUT RÉOUVERTURE PLUS QUE PERSONNE

Ce dimanche, le vice-président Mike Pence a assuré que “personne” ne souhaitait plus la réouverture du pays que le président Donald Trump, qui avait annoncé jeudi dernier un plan de réouverture économique et sociale post-coronavirus, dont il avait laissé la mise en œuvre entre les mains des gouverneurs. .

“Le peuple américain sait que personne aux États-Unis ne veut rouvrir ce pays plus que le président Donald Trump”, a répondu Pence lors d’une interview diffusée sur la chaîne Fox News, dans laquelle il s’est abstenu de faire référence aux tweets dans lesquels le président a plaidé pour la libération des États du Minnesota, du Michigan et de la Virginie, ce qui a été interprété comme un clin d’œil aux protestations contre la quarantaine.

Et bien que l’opinion des gouverneurs soit mitigée, certains ont averti comme un obstacle pour avancer que leurs États ne disposent pas de suffisamment de tests COVID-19.

“Dire que les gouverneurs ont beaucoup de preuves et devraient commencer à travailler sur les preuves, que nous ne faisons pas notre travail, est absolument faux”, a déclaré à . le gouverneur du Maryland, le républicain Larry Hogan, soulignant que le manque des kits de test a été le principal problème pour les États depuis le début de cette crise.

NEW YORK CONTINUE D’AVOIR BEAUCOUP DE CAS, MAIS MOINS

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a affirmé ce dimanche que les indicateurs indiquent que son entité a dépassé le point le plus élevé dans les cas du coronavirus SARS-CoV-2 et qu’il est déjà en déclin, comme en témoigne le fait de que le nombre de morts a encore baissé.

Cuomo a déclaré que, pour le troisième jour consécutif, il y avait eu une baisse des hospitalisations, avec 16 000 personnes dans les établissements de santé, contre 18 000 à son apogée.

“Si les données se poursuivent, si la tendance se poursuit, nous passons le point le plus haut, et tous les indicateurs pointent vers la diminution de la propagation du virus”, a-t-il expliqué.

“Il y a encore de nombreux cas, mais moins”, a ajouté le gouverneur lors de sa conférence quotidienne sur le virus, au cours de laquelle il a également signalé 507 nouveaux décès au cours des dernières heures.