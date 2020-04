USA devient le premier pays à dépasser le million de cas de COVID-19 | La société

Les États-Unis sont devenus mardi le premier pays au monde à dépasser le million de cas confirmés de COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus, selon les dernières données de l’Université Johns Hopkins.

À 18h00 GMT mardi, le nombre d’infections détectées aux États-Unis il a atteint 1 002 498, tandis que le nombre de morts a atteint 57 266.

Pendant des semaines, les États-Unis ont été au centre de la pandémie et ont dominé le nombre d’infections en termes absolus devant l’Espagne, où il y a 232 128 cas et 23 822 personnes ont perdu la vie; suivie de l’Italie avec 201 505 personnes infectées et 27 359 décédées; et la France avec 166 036 infections et 23 327 décès depuis le début de la pandémie, détaille le centre éducatif.

Cependant, le nombre de décès par habitant montre que la Belgique est le pays le plus endeuillé avec une moyenne de 63,10 décès pour 100 000 habitants.

La Belgique est suivie par l’Espagne avec une moyenne de 50,34 décès pour 100 000 habitants, devant l’Italie avec un taux de 44,64; France (34,82); Royaume-Uni (31,82); et aux États-Unis, où une moyenne de 17,20 personnes pour 100 000 meurent, selon des données mises à jour lundi par l’Université Johns Hopkins.

Aux États-Unis, plus de la moitié des décès se concentrent dans trois États: New York avec 17 303 décès, l’État voisin du New Jersey avec 6 044 décès et le Michigan, où 3 407 personnes ont perdu la vie, selon les dernières données des autorités locales.

À mesure que la pandémie progresse, la plupart des États des États-Unis Ils ont émis des décrets pour que la population reste chez elle, bien que ces derniers jours certains aient commencé à reprendre leurs activités.

Plus précisément, lundi, neuf États ont déjà rouvert certaines parties de leur économie (Alaska, Colorado, Géorgie, Minnesota, Mississippi, Montana, Oklahoma, Caroline du Sud et Tennessee) et il est prévu que, la semaine prochaine, huit autres se relâcheront les mesures de fermeture des activités et de distanciation sociale.

Tous les États qui reprennent leurs activités ont plusieurs caractéristiques en commun: la majorité sont des zones rurales, ont enregistré un nombre inférieur d’infections que des villes comme New York, l’épicentre de la pandémie, et sont généralement idéologiquement plus conservateurs, pour lesquels ils revendiquent le pouvoir local au-dessus du fédéral.

Bien que certains États rouvrent, des mesures de distanciation sociale aux États-Unis Ils seront prolongés tout au long de l’été, selon la docteure Deborah Birx, coordinatrice du groupe de travail Maison Blanche pour la pandémie, a prévenu ce dimanche.