USA enregistre la plus forte perte d’emplois en mars depuis la crise de 2009

Au milieu du coronavirus, les États-Unis ont perdu 701 000 emplois et le taux de chômage a connu sa plus forte hausse mensuelle en plus de 45 ans.

..- L’économie américaine a perdu 701 000 emplois en mars et le taux de chômage a atteint 4,4%, au milieu de la pandémie de coronavirus, a annoncé vendredi le département du Travail.

Il s’agit de la plus grande perte d’emplois depuis mars 2009, lorsque la crise financière a fait couler les économies mondiales.

En février, le taux de chômage était de 3,5%, le plus bas niveau en 50 ans, et en mars il a connu la plus forte hausse mensuelle en plus de 45 ans.

Les secteurs des loisirs et de l’hôtellerie, qui sont parmi les premiers à subir l’impact des restrictions de voyage, ont perdu 459 000 emplois, selon le rapport du gouvernement.

Mais il y a également eu des pertes notables dans les secteurs de la santé, du commerce de détail et des services aux entreprises.

Le département du Travail a toutefois reconnu qu ‘”il ne peut pas quantifier avec précision les effets de la pandémie sur le marché du travail en mars”.

Les deux enquêtes qui composent le rapport sur l’emploi étroitement surveillé du gouvernement sont menées au cours de la semaine qui comprend le 12 du mois. En mars, c’était avant l’imposition d’un confinement prolongé qui a entraîné la fermeture d’entreprises à travers le pays.

“Il est important de garder à l’esprit que les périodes de référence pour les enquêtes de mars sont antérieures à de nombreuses fermetures d’écoles et d’entreprises au cours de la seconde moitié du mois”, indique le rapport.

En fait, les données hebdomadaires du Département du travail sur les travailleurs qui ont demandé des allocations de chômage ont montré que 10 millions de personnes ont perdu leur emploi au cours des deux dernières semaines, des chiffres non publiés.

Lire aussi: Coronavirus déclenche des demandes d’aide au chômage aux États-Unis: 6,6 millions