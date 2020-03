USA mène déjà des infections dans le monde après un mois de COVID-19 en Amérique | La société

L’Amérique célèbre ce jeudi un mois depuis que le premier cas de coronavirus au Brésil a été signalé avec de mauvaises nouvelles: tout le continent a signalé des infections, il y a un bilan de plus d’un millier de décès et 76 000 patients et il se concentre principalement aux États-Unis après qu’aujourd’hui, elle dépassera la Chine en nombre de patients – 82 404 – et atteindra 1 178 décès.

Le COVID-19 laisse déjà 462 684 infectés et 20 834 morts dans le monde, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), et la course aux virus se poursuit.

COVID-19 NON CONTRÔLÉ AUX ÉTATS-UNIS

La propagation la plus rapide du virus est enregistrée aux États-Unis, ce qui, selon des données privées, mène déjà le nombre de personnes infectées, déplaçant la Chine et l’Italie.

L’Université Johns Hopkins a indiqué que le nombre s’élève à 82 404 cas, tandis que le journal The New York Times a calculé que 81 321 étaient infectés.

Les statistiques des Centres gouvernementaux de contrôle et de prévention des maladies (CDC) indiquent cependant qu’il y a 68 440 cas de coronavirus et 994 décès dans le pays, qui compte environ 326 millions d’habitants.

Le président Donald Trump est sceptique quant à cette situation préoccupante et s’est limité jeudi à dire: “” Vous ne savez pas quels sont les chiffres en Chine “.

Les chiffres de Johns Hopkins sont également tenaces: aux États-Unis 1 178 personnes sont décédées, derrière les 8 215 en Italie et 3 291 en Chine.

Le plus grand foyer de la maladie dans le pays est à New York, la ville la plus peuplée des États-Unis, avec 280 décès. L’État de Washington (100) et le New Jersey, un État voisin de New York, avec 44 cas, sont d’autres régions où l’incidence des décès est élevée.

Selon des médecins et d’autres employés, les hôpitaux de New York commencent à montrer des signes de débordement, avec de graves pénuries d’équipement et au milieu d’une vague de patients ces derniers jours.

APRÈS UN MOIS, LE VIRUS NE SURPREND PAS BOLSONARO

Le Brésil a signalé 77 décès ce jeudi, soit vingt de plus que la veille, et les infections ont augmenté de 20% en 24 heures à 2 915, lorsque le premier mois de la pandémie dans le pays est célébré.

L’État de Sao Paulo, le plus peuplé et le plus riche du pays, avec quelque 46 millions d’habitants, est la région la plus touchée du Brésil, concentrant 1 052 infections et 58 décès.

Cependant, le président du Brésil, Jair Bolsonaro, est opposé aux mesures de confinement «de masse» dues au COVID-19, une maladie qu’il décrit comme «grippe» et «rhume».

Le président défend la réouverture des écoles et l’isolement uniquement pour les plus de 60 ans et les personnes ayant déjà souffert de maladies, contrairement aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Recommandations auxquelles ont répondu les gouverneurs des 27 États du Brésil, qui ont appliqué des mesures d’isolement total ou partiel pour tenter de contenir l’expansion.

En outre, des milliers de Brésiliens ont manifesté depuis leur domicile par le biais de “cacerolazos” dans certaines des principales villes du pays, comme Sao Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou Brasilia, contre l’indifférence de Bolsonaro.

COURBE D’EXTENSION ÉTENDUE

Depuis que le premier cas a été signalé il y a un mois, chaque pays des Amériques a adopté plusieurs mesures qui se resserrent, telles que la fermeture des frontières, les couvre-feux, les quarantaines et l’emprisonnement obligatoire, qui affectent déjà considérablement l’activité économique et la développement d’un continent d’environ 1 007 millions d’habitants.

Le Canada a indiqué qu’il avait déjà 3 901 infections, 620 de plus qu’hier, tandis que le nombre de décès est passé à 39, soit 9 de plus au total.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a critiqué «trop de gens» qui ne respectent pas les ordres de quarantaine, en particulier les citoyens rapatriés de l’étranger.

En outre, les autorités sont préoccupées par la situation aux États-Unis, car les villes frontalières craignent que la propagation de la maladie dans ce pays et l’intention de Trump d’assouplir les restrictions à la mi-avril pour relancer l’économie se traduiront par une augmentation de les cas.

Au Mexique, près d’un mois après le premier cas, le gouvernement a suspendu les activités non essentielles de l’administration fédérale, une mesure qui a surpris les citoyens face à la résistance du président Andrés Manuel López Obrador à adopter des mesures plus drastiques face à la pandémie qui part déjà 6 décédés et 475 cas.

Le Pérou a étendu l’urgence et a annoncé des mesures fortes telles que le confinement obligatoire de la population jusqu’au 12 avril, alors qu’il y a déjà 580 cas dans le pays.

L’Argentine a renforcé son système hospitalier face à l’augmentation des cas de coronavirus (502) et envisage d’étendre la période obligatoire d’isolement social du 31 mars à après Pâques dans le pays, où il y a déjà 9 morts.

Le Venezuela a enregistré le premier décès dû à COVID-19 et a atteint un total de 107 personnes infectées, au milieu de la quarantaine en vigueur depuis 11 jours dans le pays et qui limite l’activité de travail aux secteurs prioritaires tels que la santé et la nutrition.

Les cas en Colombie sont passés à 491 et les morts à 6, tandis que le pays est en quarantaine nationale de 19 jours qui se terminera le 13 avril.

L’AUTRE “PANDÉMIE”

Transparency International (TI) a averti ce jeudi que la corruption pourrait augmenter en Amérique latine, sur la base des achats et des contrats conclus par les gouvernements pour faire face à la crise causée par la pandémie de coronavirus.

Le directeur informatique du Brésil, Bruno Brandao, a expliqué que dans la crise actuelle, les gouvernements “ouvrent des dépenses publiques extraordinairement” et “il y a des risques que des groupes avec un accès privilégié” obtiennent des avantages “au détriment de la population en général”.

Au Venezuela, perçu avec le Nicaragua comme les pays les plus corrompus d’Amérique latine, “ce qui n’a pas été fait au cours des 20 dernières années doit être publié” en termes d’achats publics.