USA pourrait être le prochain épicentre de l’épidémie de coronavirus

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré mardi que les États-Unis pourraient bientôt devenir l’épicentre de la pandémie de coronavirus.

Margaret Harris, porte-parole de l’OMS, a déclaré lors d’une conférence de presse à Genève que l’évaluation de l’organisation est basée sur l’accélération de nouveaux cas aux États-Unis.

«Nous assistons à une très forte accélération des cas aux États-Unis. Elle a donc un potentiel “, a déclaré Harris. “Nous ne pouvons pas encore dire que ce sera le cas, mais cela a ce potentiel.”

Harris a déclaré que les États-Unis connaissaient “une flambée très importante et que celle-ci augmentait en intensité, ce qui est confirmé par les statistiques de l’OMS, qui indiquent qu’il y a plus de 42 000 infections aux États-Unis. Certains experts considèrent que le nombre réel est beaucoup plus élevé.

La porte-parole affirme que 85% des nouveaux cas dans le monde au cours des dernières 24 heures ont été confirmés aux États-Unis et en Europe. 40% de ces nouveaux cas se sont produits aux États-Unis, a-t-il expliqué.

Un tiers de la population américaine fait l’objet d’ordonnances de quarantaine obligatoires émises par des gouverneurs d’État. Le plus récent a été le gouverneur d’Hawaï, disant aux gens de ne quitter leur domicile que pour des raisons essentielles, tandis que le gouverneur de l’État de Washington a renforcé un ordre précédent de fermer les entreprises “non essentielles”.

En publiant ces informations, selon le décompte le plus récent de l’Université Johns Hopkins et de ., il y a 50 600 cas confirmés et 649 décès aux États-Unis.