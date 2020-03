V. Larraga (CSIC): il n’y a toujours pas de vaccin COVID-19, mais des candidats vaccins | En vedette

L’annonce américaine et la Chine que les essais cliniques du vaccin contre le coronavirus ont commencé sont de “bonnes nouvelles”, selon le chercheur Vicente Larraga, qui, cependant, avertit qu’ils sont toujours candidats pour les vaccins et les non-vaccins, et que des phases importantes restent que ceux-ci doivent surmonter.

“Il faut dire que c’est une bonne nouvelle. Cependant, il faut noter qu’il ne s’agit pas vraiment de vaccins mais de candidats à la vaccination, ce qui signifie qu’ils ont passé la phase initiale du laboratoire mais qu’ils n’ont pas encore réussi les phases la sécurité et l’efficacité, qui sont très importantes. “