Valence accueillera la première foire internationale du nouvel art en hommage à Bigas Luna | Culture et divertissement

La ville de Valence accueillera cette année la première Foire internationale de New Media Art Spain (FINMAE), dans le cadre des “Bigas Luna Year. L’oeil qui regarde” qui honorera le cinéaste catalan et tous ses aspects artistiques, y compris l’art vidéo.

Ce matin, la commission d’experts et de techniciens de différentes institutions publiques, universités et autres entités culturelles a été mise en place à Valence, ce qui assurera la “transparence” de cet événement, qui est né sur proposition de la famille du réalisateur et comprend également des expositions, un forum international d’art et de cinéma et la première de son film inédit “Mouche d’Amour”.