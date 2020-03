Valence brûlera 8 millions d’art fallero malgré l’ombre du coronavirus | personnes

L’ombre du coronavirus et son nombre croissant de personnes infectées a réussi à remettre en question la viabilité de la célébration des Fallas mais, compte tenu de la normalité transmise par les autorités, Valence se prépare à vivre cinq jours frénétiques pour réduire près de 8 millions d’art en cendres et la satire.

L’environnement fallero entoure déjà la ville, qui ne cesse de préparer ce qu’ils veulent être les échecs les plus durables, avec la distribution de poubelles et de gobelets réutilisables, la création de points verts et de toilettes portables et d’urinoirs.