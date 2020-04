Valence renforce le contrôle de la police mais gardera ses parcs ouverts | Couverture

Le conseil municipal de Valence a renforcé le contrôle de la police pour surveiller le respect des règles selon lesquelles les mineurs de moins de 14 ans doivent sortir dans les rues, en particulier dans une zone de l’ancien lit de la rivière Turia où les agglomérations étaient enregistrées hier, mais il les gardera ouverts “pour l’instant” les parcs et jardins.

Comme l’a rapporté le maire, Joan Ribó, “le rapport de la police locale indique que le comportement des Valenciens hier était en grande partie correct et que les règles de sécurité ont été respectées. Pour cette raison, la commission de surveillance municipale décide de garder les parcs ouverts et jardins en attendant de voir ce qui se passera samedi prochain “, quand il est prévisible de sortir faire du sport.

“Je demande des comptes à ceux qui hier n’ont pas respecté les règles, en particulier dans la section du lit de la rivière devant le Palau de la Música, car ils peuvent provoquer des infections, car ils peuvent provoquer une rechute avec de graves conséquences économiques et sanitaires. Je demande le respect de ceux qui risquent leur vie. dans le domaine de la santé, le respect de ceux qui ne travaillent pas pour le coronavirus. Hier, la police a annoncé, aujourd’hui, qu’elle garantira le respect des règles avec des sanctions importantes d’un minimum de 600 euros “, a déclaré M. Ribó.

Le maire adjoint et conseiller des parcs et jardins, Sergi Campillo, a expliqué que ces installations “pour l’instant” continueront d’être ouvertes, de sorte que les moins de 14 ans aient un contact avec la nature et puissent jouer, bien qu’il ait insisté pour demander la prudence de la part de parents.