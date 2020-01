Valverde, leader de Movistar: «Le calendrier 2020 est parfait» | Sports

Le chef de l’équipe Movistar, Alejandro Valverde, a déclaré mardi qu’il avait «décidé» des tests qu’il devra affronter avec son équipe cette année, et que le calendrier international 2020 «est parfait», notamment «pour les dirigeants», a-t-il déclaré.

Le coureur de Murcie, vainqueur de sept médailles de cyclisme sur route et deuxième du dernier Tour d’Espagne, est apparu lors d’une conférence de presse tenue à l’Académie Rafa Nadal à Manacor, en compagnie du directeur de l’équipe téléphonique Eusebio Unzué et des cyclistes Enric Mas y Marc Soler «Plus ou moins nous avons décidé le calendrier, il s’élargit et c’est bien; pour les dirigeants, c’est parfait pour profiter et faire de bonnes choses », a déclaré Valverde.