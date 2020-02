Varane: “Nous avons beaucoup d’armes” | Réseaux sociaux sportifs

Le Français Raphael Varane était très heureux après la victoire du Real Madrid sur l’Atlético de Madrid (1-0) dans un match qui avait pour clé le changement du système de son compatriote Zinedine Zidane pour se reposer, qu’il appréciait comme quelque chose de «très positif »car il garantit qu’ils disposent de« nombreuses armes »qui les rendent« plus fortes ».

«Il est important de continuer sans perdre et sans ajouter de points, aujourd’hui également dans un derby. Nous sommes dans un bon moment et nous voulons continuer comme ça. La dynamique du groupe est très bonne, chacun donne le maximum pour le groupe et c’est notre force. Nous devons profiter du bon temps, en profiter et être calme car c’est très long », a expliqué la centrale.