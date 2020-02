Vermeer réchauffe le LAFC-León en disant qu’en Europe, la MLS est vue et non la Liga MX | Réseaux sociaux sportifs

Le nouveau gardien de but du LAFC, le Néerlandais Kenneth Vermeer, qui demain, jeudi, sera le partant du duel contre Léon lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions de la Concacaf, a réchauffé l’atmosphère à déclarer qu’en Europe le football que l’on voit est de la Ligue professionnelle des États-Unis (MLS) et non de la Ligue MX.

Vermeer, un vétéran de 34 ans, qui a joué avec les équipes de son pays, l’Ajax, Willem II et le Feyenoord Rotterdam, en plus du Bruges Club de Belgique, qui a fait ses débuts avec le LAFC lors du match aller qu’ils ont perdu par 0- 2 sur les terres mexicaines, a déclaré qu’il en savait plus sur la MLS que sur la MX League car en Europe c’était la première, mais pas la seconde.