Viajes El Corte Inglés approuve ERTE pour 4 500 employés, 90% des effectifs | Entreprise

La division des voyages d’El Corte Inglés a approuvé ce soir un dossier de réglementation de l’emploi temporaire (ERTE) “pour des causes productives” qui concernera 4 500 travailleurs, 90% de la main-d’œuvre, qui recevront 85% de leur salaire en travaillant demi-journée.

Tel que rapporté par des sources syndicales à l’Efe, l’ERTE qui a été approuvé dans la nuit de ce vendredi sera présenté lundi à l’autorité du travail et aura une date d’entrée en vigueur à partir de ce jour.

Ces mêmes sources ont souligné que “plus de 90% des travailleurs recevront 82% de leur salaire fixe en travaillant 40% de leur journée de travail, et 85% dans le cas où ils travailleraient la moitié de leur temps”, et cela sera possible grâce à un supplément sur les allocations de chômage pendant les mois de mai à septembre.

À partir du mois d’octobre 2020 et jusqu’en février 2021, ce supplément sera prolongé si le chiffre d’affaires cumulé à la fin du mois précédent dépasse 10% des prévisions.

“La mesure à appliquer sera, avec une priorité absolue, la suspension en journées complètes”, ont souligné les sources, dans le but d’éviter les déplacements domicile-travail “tous les jours pour faire quelques heures”.

Viajes El Corte Inglés a approuvé un “catalogue de formation”, qui sera calculable aux fins du système d’évaluation

L’entreprise a convenu avec les représentants des travailleurs de ne promouvoir aucun processus collectif de résiliation des contrats jusqu’au 31 décembre 2021, sauf circonstances nouvelles et graves survenues après l’achèvement de l’ERTE qui n’ont pas été envisagées ou ne sont pas envisagées. prévisible aujourd’hui.

Aussi, il y aura une commission de suivi “pour répondre aux améliorations de l’activité, en désactivant immédiatement les travailleurs, en transférant les demandes et les suggestions d’amélioration des calendriers, des quarts et des employeurs”, ont souligné les mêmes sources.

Le 14 avril, les syndicats avaient déjà annoncé que Viajes El Corte Inglés étudiait l’application de cet ERTE pour des causes productives qui touchent 90% des effectifs et qui dureront jusqu’en mars 2021.

Fin mars, Viajes El Corte Inglés avait déjà présenté un ERTE en raison d’un cas de force majeure pour 1 900 de ses employés