Victoire précipitée du Club Ritmo, en Liga Iberdrola GR | Sports pratiques

Il Rhythm Club prévalu dans la première phase du Ligue de gymnastique rythmique Iberdrola, a joué ce week-end à Valladolid, malgré le grand rôle de Club Mabel Benicarló, qui a terminé deuxième de la compétition de première division.

L’équipe Leon a ajouté un total de 104 000 points, pour 103 950 du Castellón. Le Gymnastique d’Almendralejo a terminé troisième avec 85 000 points.

Carolina, la meilleure au sol

Par appareils, Carolina Rodriguez, qui est retourné à une compétition pour aider son club habituel, a été le meilleur du sol, avec un total de 13 300 points, suivi Alba Baptist, de Mabel, avec 13.050, e Irene Martinez, d’Almendralejo, avec 12.200.

À Cuerda, le meilleur était Paula Serrano, également du Rhythm Club, qui a ajouté un total de 16 450 points, avec Alba Bautista, deuxième, de Benicarló, avec 15 000, et Irene Martínez (Almendralejo), avec 14 600, tandis qu’à Aro, l’un des tests de niveau le plus élevé, le international Polina Berezina Il a donné la victoire à Benicarló, avec 19 750 points. Le deuxième était également international Sara Llana, avec 18 600, et Saioa Agirre, du Sakoneta Rhythmic Gymnastics Club, a terminé troisième avec 15 150.

Dans la compétition Pelota, la victoire est également revenue à Benicarló, avec Noa Ros comme la meilleure avec un score de 18 950 points, avec Maria Year (Rhythm), deuxième, avec 18 250. Agirre a répété la troisième place avec 15 950.

Rhythm a ajouté sa troisième victoire partielle à Mazas, avec le meilleur score de Sol Andrea Martínez, 19 750, la même note que Noa Ros, et avec Miriam Guerra, troisième, d’Almara Burjassot.

Enfin, à Maza, le Rhythm Club a ajouté sa quatrième victoire, avec Paula Serrano étant le meilleur avec 17,650, battant la très Berezina, avec 17,450. Irene Martínez a terminé troisième avec 14 100 points.

Las Corzas, le meilleur de la seconde

Quant à la deuxième division, les meilleurs étaient Oeufs de Maspalomas, qui a ajouté un total de 80 200, avec le basque Oskitxo Club, deuxième, avec 76 400, et Gymnastique de Calpe, troisième, avec 72 800.

Enfin, le Hadar Club L’Estrémadure était la meilleure de la troisième catégorie, avec un total de 67 000 points, avec Torrevieja, deuxième, avec 66 450, et Led, troisième, avec 66 000.

Il Trophée de gymnaste Iberdrola a été décerné à la gymnaste valencienne appartenant à GR Jennifer Colino, Miley Martinez

