Vieillissement et coutumes, aspects clés pour déterminer l’internement dans un pays | L’avenir

Les gouvernements du monde entier essaient de réduire la transmission du COVID-19 avec des mesures de distanciation sociale et des restrictions de mobilité, mais devraient-ils être les mêmes pour tout le monde? Aujourd’hui, une étude de l’Université d’Oxford avertit que l’évolution de la pandémie est déterminée par la structure par âge de la population et par les relations intergénérationnelles, deux aspects clés pour définir le degré de confinement dans chaque pays.

Menée par Jennifer Beam Dowd et Melinda Mills de l’Université d’Oxford et du Nuffield College et publiée aujourd’hui dans PNAS, la recherche rappelle que le risque de mortalité par COVID-19 est concentré chez les personnes âgées, en particulier celles de plus de 80 ans. années, un fait qui peut expliquer la variation notable des décès entre les pays.

Le rapport rappelle, par exemple, que le nombre de cas mortels de COVID-19 en Italie était “inattendu, compte tenu de la santé et de la richesse de la région touchée”, mais c’est que l’Italie est l’une des plus anciennes au monde avec une 23,3% de la population de plus de 65 ans, contre 12% en Chine. En outre, ce pays méditerranéen se caractérise par des contacts intergénérationnels étendus, soutenus par un degré élevé de proximité résidentielle entre les enfants adultes et les parents.

En outre, les contacts familiaux entre Italiens ne se limitent pas au noyau strict parent-enfant, mais s’étendent à des degrés de parenté plus éloignés, notamment des contacts quotidiens et des déplacements fréquents entre différentes régions, ce qui peut avoir accéléré l’épidémie en Italie. , explique l’étude.

À l’extrême opposé, la structure par âge des premiers cas, ainsi que la détection et le traitement précoces, expliquent le faible nombre de décès Corée du Sud et Allemagne.

L’étude rappelle que l’épidémie coréenne était concentrée dans le jeune groupe religieux de Shincheonji et que seulement 4,5% des cas avaient plus de 80 ans, ce qui a contribué au taux de mortalité en Corée du Sud par rapport à L’Italie est très faible: 1,6% contre 10,6%.

L’Allemagne enregistre également peu de décès (583 sur 61923 cas au 30 mars), avec un âge médian des cas confirmés de 48 ans par rapport aux 62 ans de l’Italie, grâce principalement à la détection rapide des cas.

Chaînes de transmission

Le rapport avertit également que les chaînes de transmission COVID-19 commencent dans les populations plus jeunes peut passer inaperçu L’étude se justifie depuis plus longtemps et les pays tardent à tirer la sonnette d’alarme, qui, associée à des contacts intergénérationnels élevés, a rendu le taux de transmission dans des pays comme l’Italie ou l’Espagne plus rapide et plus meurtrier.

Par conséquent, les chercheurs mettent en garde, bien que la structure par âge de la population soit cruciale pour définir les personnes les plus à risque de mortalité à la fois entre les pays et à l’intérieur des pays, elle est également “vitale” pour ajuster les mesures de distanciation sociale réduire les cas critiques qui surchargent le système de santé et “aplatir la courbe”.

Sur la base de ces données, les chercheurs suggèrent que les pays avec des populations plus âgées devraient établir des mesures de protection “agressives” et accorder une attention particulière aux groupes de population à haut risque et aux contacts intergénérationnels.

Conséquences imprévues

Cependant, ils avertissent que les mesures d’isolement appliquées dans chaque pays doivent tenir compte du fait que certaines décisions politiques peuvent générer des conséquences inattendues et souligne, par exemple, que bien que les enfants puissent être des vecteurs de transmission du virus, la fermeture des écoles pourrait mettre les grands-parents en danger s’ils deviennent des aidants naturels.

À cet égard, il prévient également que dans les populations âgées ayant des liens intergénérationnels étroits, les gouvernements doivent fournir des solutions de garde d’enfants qui réduisent les contacts avec les personnes âgées, telles que l’octroi de licences spéciales aux parents d’enfants d’âge scolaire. ou des prestations de garde d’enfants.

Quant à la génération d’adultes “sandwich”, qui s’occupent à la fois des personnes âgées et des enfants, elles sont importantes pour atténuer la transmission de la pandémie, et doivent compter sur le soutien du gouvernement et de l’industrie pour compenser leur situation financière familiale.

L’étude se termine par un appel international pour une publication en temps opportun données désagrégées avec des informations démographiques clés telles que l’âge, le sexe ou les comorbidités pour aider les scientifiques et les gouvernements à définir des mesures de prévention adaptées à chaque pays.