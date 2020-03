Villa, de la pelouse aux bureaux avec un projet global | Sports

En quelques mois, David Villa a changé de bottes et d’herbe pour la gestion, les appels vidéo et les déplacements pour fréquenter ses écoles et son club, le Queensboro FC de New York (États-Unis), un projet avec lequel il souhaite donner des opportunités à les talents de son académie, et qu’il pourrait reproduire dans d’autres pays.

L’attaquant asturien, champion du monde et d’Europe avec l’équipe espagnole – en plus de ses nombreux titres avec Barcelone, Valence, l’Atlético de Madrid ou Saragosse – a assisté à l’EFE dans une conversation téléphonique dans laquelle il a raconté ses sentiments après prendre sa retraite le 1er janvier 2020 et vos projets d’affaires.