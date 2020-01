Villar défend l’innocence de Blatter et Platini | Sports

L’ancien président de la Fédération espagnole de football (RFEF), Ángel María Villar, a défendu dans des déclarations à l’EFE l’innocence des anciens responsables de la FIFA et de l’UEFA, Joseph Blatter et Michel Platini, respectivement, et a estimé que l’affirmation économique selon laquelle ils rend la fédération internationale “incorrecte”.

“Blatter et Platini ont été sanctionnés par la Commission d’éthique de la FIFA et non par les tribunaux américains pour un paiement que la FIFA a fait à Platini. Je ne pense pas que la réclamation par la FIFA d’un montant de 1,8 million d’euros soit correcte. devant les tribunaux suisses parce qu’il y avait cette relation de service entre la FIFA et Platini et qu’il était connu pour le football “, a-t-il déclaré dans une interview à l’Agence EFE.