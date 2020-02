Viñales et Morbidelli, le doublé de Yamaha à l’issue du test de Losail | Réseaux sociaux sportifs

L’Espagnol Maverick Viñales et l’Italien Franco Morbidelli, tous deux avec Yamaha et séparés par 33 millièmes de seconde, ont pris les deux premières places de la troisième et dernière séance d’entraînement pré-saison des équipes de la Coupe du Monde MotoGP dans le circuit qatari de Losail.

Viñales (Monster Energy Yamaha) a mené le chrono avec un meilleur tour de 1: 53 858 et a dépassé Morbidelli (Yamaha Petronas) en 33 millièmes, ce qui a marqué son meilleur temps avec la moto 2019. Ils étaient les deux seuls 1:54 À 210 millièmes, en troisième place, l’Espagnol Àlex Rins (Suzuki Ecstar), qui avait été le meilleur le premier jour à Losail, a terminé.