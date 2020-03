Violence familiale, risque accru d’infection, stress: l’impact social du coronavirus affecte gravement les femmes, prévient l’ONU

Non aux voyages non essentiels à la frontière américano-mexicaine 0:40

(CNN espagnol) – Avec les mesures d’isolement, la tension dans les foyers augmente et le risque de violence familiale augmente pour les femmes, selon l’ONU.

ONU Femmes explique que les mesures visant à stopper la propagation de covid-19 dans le monde ont eu un impact social qui affecte “gravement les femmes”.

70% des personnes travaillant dans les secteurs de la santé et des services sociaux sont des femmes et “triplent le travail de soins non rémunéré par rapport aux hommes”, rapporte ONU Femmes.

Cela les expose à un plus grand risque de contagion, explique l’agence, mais beaucoup sont également des mères et des soignantes, ce qui peut générer un “stress profond” car elles sont en première ligne de la pandémie, et elles ont d’autres obligations, a déclaré Phumzile. Mlambo-Ngcuka, Directrice exécutive d’ONU Femmes.

En plus du fardeau redoublé des responsabilités et du stress, les femmes sont majoritaires parmi les travailleurs informels, qui ne recevront pas d’aide des gouvernements.

L’ONU rapporte que les femmes ressentiront plus fortement les effets économiques de covid-19 précisément pour cette

Besoins négligés

Un autre défi auquel les femmes sont confrontées est le manque de ressources pour leurs besoins de santé.

«D’autres épidémies, comme Ebola et Zika, nous ont laissé l’expérience que ces événements détournent les ressources des services dont les femmes ont besoin, malgré la charge de soins accrue et la perte de moyens de subsistance rémunérés dans les femmes », explique ONU Femmes, en matière de contraception et de soins pré et postnatals. La même chose pourrait arriver avec le Covid-19, préviennent-ils.

