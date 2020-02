Virologues: l’alarmisme devient plus grave que le coronavirus de Wuhan | En vedette

Le président de l’Association espagnole de virologie, Albert Bosch, a estimé que “l’alarmisme” généré par le coronavirus de Wuhan (Chine) le rend “plus grave qu’il ne l’est réellement”, et a appelé au calme, après avoir rappelé que chaque année un nouveau virus émerge qui génère “une urgence différente”.

Bosch a présidé ce mercredi à Barcelone l’inauguration du congrès “Viruses 2020-Novel Concepts in Virology”, qui réunira pendant trois jours plus de 200 virologues du monde entier et qui ont réservé la journée de vendredi prochain pour parler spécifiquement du coronavirus 2019-nCoV (Wuhan).