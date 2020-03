Visites d’hôpitaux, de résidences et de prisons suspendues dans le nord du Portugal | La société

Le gouvernement portugais a annoncé ce soir la suspension des visites dans les hôpitaux, les maisons de repos et les prisons de la région nord du pays, où 15 des 21 patients atteints de coronavirus ont été détectés sur le territoire portugais.

Comme annoncé aujourd’hui par la ministre portugaise de la Santé, Marta Temido, ils ont également décidé de fermer l’école de la ville d’Idães (nord), la Faculté de pharmacie et l’Institut Abel Salazar des sciences biomédicales de l’Université de Porto et le cours d’histoire du Universidad do Minho, à la fois dans le nord.