Vitolo, Correa et Joao Félix, attaque de l’Atlético à León; Chameau, debout | Sports

Diego Simeone, entraîneur de l’Atlético de Madrid, a finalement parié sur Víctor Machín, ‘Vitolo’, au lieu de Sergio Camello, pour compléter l’attaque de départ de son équipe en huitièmes de finale de la Copa del Rey contre Cultural Leonesa , qui comprennent également Ángel Correa et Joao Félix.

L’équipe rojiblanco sort avec Antonio Adam, dans le but; Santiago Arias, Felipe Monteiro, Mario Hermoso et Manu Sánchez, en défense; Héctor Herrera, Marcos Llorente et Saúl Ñíguez, au centre du terrain; et Joao Felix, Correa et Vitolo, sur le front d’attaque, avec l’Argentin, en principe, au milieu et ses deux coéquipiers dans les bandes.