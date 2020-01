Vitolo, le derby comme opportunité et Carrasco comme menace | Réseaux sociaux sportifs

Appel urgent pour un court Atletico dans le derby, Víctor Machín ‘Vitolo’ aura une occasion en or à Santiago Bernabéu de réclamer une seconde moitié de saison au cours de laquelle l’arrivée du Belge Yannick Carrasco accroît la concurrence en l’attaque rojiblanco.

Sans Diego Costa, qui fait face au dernier mois de la récupération de sa hernie discale cervicale opérée en novembre, et sans le portugais Joao Félix pour une blessure musculaire, l’extrémité canarienne vise à être celle choisie pour agir derrière Álvaro Morata et fournir le imagination et danger dont l’Atlético a un besoin urgent.