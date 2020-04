Vivez le Covid-19 dans un pays étranger. Nicaraguayens qui ont souffert de la maladie

Tout a commencé à mal tourner pour Loanny Picado le 25 mars, lorsqu’elle a commencé à ressentir une forte douleur dans son corps, de la fièvre et les premiers symptômes de la maladie qui a paralysé la planète. Son médecin lui a dit qu’il était possible que ce soit juste une grippe, mais les fièvres qui ne descendaient pas en dessous de 38 ont dit le contraire.

Au fil des jours, il a commencé à remarquer qu’il était essoufflé. Il le décrit comme “un sentiment horrible, comme si vous étiez étranglé”. Le médecin est venu chez lui pour faire un “test écrit”.

“Vous avez tous les symptômes d’une image Covid-19”, a expliqué le médecin.

“Mais tu le savais déjà,” répondit-elle.

“J’ai dû attendre que la photo se développe pour confirmer”, lui a dit le médecin.

Le journaliste nicaraguayen célébrera en août de cette année deux ans de vie aux Pays-Bas, résidant à Baarn, une petite ville à 40 minutes d’Amsterdam et 30 000 habitants. Elle est mariée et a deux enfants. Lorsqu’il avait des crises de panique, surtout les nuits où il avait l’impression de ne pas pouvoir respirer, il pensait à ses deux petits pour s’en remettre.

Elle pense qu’elle a été infectée par le virus dans un supermarché, lors d’un de ses rares voyages dans la rue.

«Il y a des gens qui ne respectent pas la distance. Cette fois, je me suis disputé avec un homme qui m’a dépassé dans la file des supermarchés. Je portais mes gants et mon masque, mais je pense qu’il y a eu la contagion ».

Le journaliste pense qu’il est inutile pour certains de prendre toutes les mesures et recommandations de l’Organisation mondiale de la santé si d’autres les ignorent.

“J’ai commencé la mise en quarantaine avant que le gouvernement néerlandais ne le dise. Surtout, après la tenue d’un carnaval dans le sud du pays », a-t-il déclaré par téléphone au magazine DOMINGO.

Actuellement, plus de 14 000 personnes sont infectées dans ce pays européen. Dont 5 000 seulement sont hospitalisés, les autres, comme Loanny, ont dû transmettre la maladie chez eux.

Le risque d’exilés

Si la situation des exilés nicaraguayens au Costa Rica était déjà difficile, elle est désormais plus précaire avec l’entrée de Covid-19 et les mesures fortes que le gouvernement de ce pays prend pour prévenir la maladie.

Selon le défenseur des droits humains Jhoswel Martínez, environ 60% des Nicaraguayens qui ont un emploi au Costa Rica sont envoyés dans leurs maisons de vacances sans salaire ou, dans le pire des cas, ils sont licenciés.

Le défenseur exilé et résident de San José souligne qu’un grand nombre de Nicaraguayens survivent de manière informelle, ils sont donc sur le point de faire face à une crise alimentaire et économique.

«Ils appellent les organisations existantes pour demander de l’aide, car ils n’ont ni nourriture ni loyer, beaucoup de ces jours pourraient être expulsés. Nous prévoyons que 10% au maximum de la population nicaraguayenne demanderont refuge dans ce cas », a déclaré Martinez.

En raison de la forte demande au Costa Rica des exilés nicaraguayens, les organisations qui ont fourni de l’aide et de l’aide sont à court de fonds.

«Certains abris limitent le nombre de personnes qu’ils hébergent en raison de Covid-19 et des mesures mises en œuvre par le gouvernement du Costa Rica, car la foule n’est pas autorisée. Ces gens recherchent des églises ou dorment dans les rues. Nous pensons que ceux qui sont expulsés ne pourront pas dormir dans des abris parce qu’il n’y a pas assez de capacité, même ceux-ci sont sujets à la contagion “, a déclaré Martinez, très inquiet.

Jusqu’à présent, le ministère costaricien de la Santé n’a pas signalé la propagation du coronavirus dans la communauté nicaraguayenne.

Un autre problème auquel les réfugiés sont confrontés est que leurs documents légaux pour rester dans le pays voisin du sud ont expiré ou sont sur le point d’expirer. En raison des directives du gouvernement central, les bureaux d’immigration sont fermés, leur durée ne peut donc pas être prolongée ou renouvelée. Bien qu’il existe une extension pour cette documentation, certaines institutions ne la respectent pas.

À cet égard, Martínez dit avoir reçu des plaintes selon lesquelles «les institutions publiques et bancaires ne reconnaissent pas ce mandat et n’appliquent pas de procédures à ces personnes. Certains m’ont appelé parce qu’ils ne peuvent pas retirer leurs envois de fonds et d’autres pour ne pas avoir pu traiter un dossier de police ».

Malgré tout cela, les frontières du Costa Rica sont fermées. Certains Nicaraguayens ont tenté de traverser illégalement et ont été arrêtés par les autorités et renvoyés au Nicaragua. Cela a provoqué des flambées de xénophobie contre les Nicaraguayens.

Autres cas dans le monde

Le 19 mars, dans la solitude d’un hôpital de Saragosse, en Espagne, la jinotépine de 53 ans, Nereyda Palacios, est décédée de Covid-19, étant le premier Nicaraguayen à être signalé comme victime de cette maladie. Elle était pasteur d’une église évangélique et est devenue la victime 767 de ce pays européen. Le mari de Nereyda était au Nicaragua au moment de sa mort, il ne pouvait donc pas lui dire au revoir.

Cependant, le premier cas de contagion d’un Nicaraguayen en Espagne s’est produit le 14 mars. La femme ne voulait pas être identifiée, on sait seulement qu’elle est originaire de Chontales, qu’elle a 45 ans et qu’elle vit à Madrid.

La Nicaraguayenne a apparemment été mise en quarantaine à son domicile car son cas n’était pas grave.

Leonardo Coca Palacios est un journaliste basé au Canada. Le 18 mars, il a commencé à ressentir les premiers symptômes de la maladie, il pensait que c’était une grippe froide, mais le lendemain, il s’est réveillé avec une fièvre de près de 40 et un mal de tête sévère.

Après avoir passé plusieurs jours dans l’isolement et avec des médicaments puissants pour faire face aux symptômes, Coca Palacios a été renvoyée chez elle, mais avec des mesures strictes pour ne pas rechuter.

Son cas s’est aggravé et son hospitalisation a été assez compliquée, car elle a développé d’autres symptômes tels qu’une diarrhée sévère, des vomissements et des courbatures.

Selon le journaliste, ce qui l’a le plus impressionné pendant son hospitalisation, c’est de voir la peur de la contagion aux yeux des médecins et des infirmières.

Le Nicaraguayen Edgar Díaz est un autre qui poursuit la bataille pour récupérer à 100% de Covid-19. Certains patients ont passé jusqu’à un mois de repos et continuent d’être positifs. Ceci est dangereux car bien qu’ils ne présentent aucun symptôme, le virus persiste dans leur corps et il est possible qu’ils continuent de se propager à d’autres personnes.

Vivez à Alicante. À la mi-mars, elle a contracté la maladie et après avoir traversé la partie la plus difficile de la maladie, elle souligne qu’au fil des jours, elle se sent mieux.

Loanny Picado et Edgar Díaz restent préoccupés par la situation au Nicaragua où le régime Daniel Ortega ne prend pas de mesures énergiques pour empêcher la transmission du virus. Díaz s’est adressé aux Nicaraguayens et leur a demandé de prendre cette pandémie au sérieux.

“Le message que je donnerais aux Nicaraguayens et que je vois qu’ils ne le prennent pas au sérieux, surtout aux adeptes du gouvernement, je vous le dis messieurs c’est grave, c’est une pandémie mondiale, il y a déjà des milliers de morts et infectés, nous devons prendre des mesures pour y mettre fin, les personnes qui ont seulement de la fièvre ou de la grippe, il vaut mieux rester à la maison, ne pas quitter la maison, tant qu’elles ne présentent pas de symptômes tels que l’essoufflement, boire du thé vert, prendre soin de soi à la maison et boire beaucoup de liquides Diaz a dit à LA PRENSA.

Actuellement, Loanny Picado pense que le pire est passé. Il est en phase de récupération et manifeste qu’il se renforce chaque jour. De plus, il a peu à peu remarqué comment mieux respirer. Mais sa plus grande préoccupation est sa famille au Nicaragua.

“Je me remets et je ne veux pas que ma mère pense que je suis en train de mourir, mais je suis préoccupé par la situation là-bas. C’est embarrassant de voir comment certains médias aux Pays-Bas ont parlé de la situation au Nicaragua et comment Ortega n’a pris aucune mesure “, a déclaré Picado, qui a vu plusieurs personnes âgées de son quartier victimes de cette maladie être emmenées.

Costa Rica et migrants

Le 19 mars, le gouvernement du Costa Rica a demandé aux Nicaraguayens se trouvant sur son territoire de ne pas se rendre dans notre pays pour garantir le siège sanitaire et empêcher l’avancée de Covid-19.

“Nous appelons les Nicaraguayens résidant au Costa Rica à ne pas se déplacer dans leur pays à Pâques (début avril) et les jours où cette clôture sanitaire a été établie”, a déclaré la vice-présidente Epsy Campbell lors d’une conférence de presse. .

De meilleures situations

Ce n’est pas la même chose que d’affronter le Covid-19 dans un pays d’Europe, que de le faire au Costa Rica et d’être réfugié. Par exemple, le gouvernement espagnol a investi plus de 430 millions d’euros dans l’achat de fournitures médicales et de respirateurs. Bien qu’actuellement le système de santé espagnol soit presque à son niveau maximum, il ne s’est pas effondré.