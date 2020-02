Vodafone Espagne entre 9,7% de moins d’avril à décembre après avoir quitté le football | Économie

Vodafone Espagne a conclu d’avril à décembre 2019 un total de 3239 millions d’euros, soit 9,68% de moins qu’à la même période l’an dernier, toujours touché par la guerre du football, étant la première année où aucun n’émet aucune partie, et pour l’agressivité commerciale dans le secteur.

Dans une saison au cours de laquelle Vodafone Espagne a décidé de cesser d’émettre LaLiga et un an après avoir fait de même avec El Partidazo et la Ligue des champions, l’opérateur a été contraint de lancer des offres commerciales pour maintenir son portefeuille de clients, ce qui Cela a entraîné une augmentation de 88 000 de ces derniers au cours des 12 derniers mois, ont indiqué des sources de Vodafone à l’EFE.