Vodafone Giants renouvelle sa liste de CS: GO | Sports pratiques

Afin d’élargir sa projection sur la scène internationale et de conquérir à nouveau le titre de champion de la Master League Portugal, l’équipe espagnole eSports Vodafone Giants ajoutez du sang jeune et renouvelez votre Alignement de Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO), qui la saison dernière a marqué l’histoire dans le Blast Pro Series Madrid.

De cette façon, les Giants incorporent Filipe “NOPEEj” Jours Bruno “bloodz” Mourão et Renato “renatoohaxx” Reixa, qui est venue grossir les rangs de l’eXploit esports et qui en novembre dernier a levé le trophée de la Ligue portugaise après avoir battu Offset dans la grande finale. Ces trois nouveaux joueurs rejoignent le vétéran Ricardo “Fox” Pacheco et Cláudio “Cunha” Nogueira pour compléter le gros pari du club.

«C’est un plaisir de faire partie de cette organisation. Nous travaillerons très fort pour justifier notre place, la place des géants », explique Vasco José «Vsk» Meireles, entraîneur de l’équipe. De son côté, Renato avoue qu’il arrive «Désireux de gagner des titres et de travailler dur. Je pense que nous avons une équipe très forte et bien structurée et j’ai de très bonnes attentes pour l’avenir.», Ajoute-t-il, tout en promettant d’offrir« la meilleure version de moi-même »en 2020.

Le quintette participera à la Master League Portugal, où Vodafone Giants défendra le titre de champion, et le Ligue portugaise, compétition que trois des joueurs de l’équipe ont déjà gagnée.

Quoi de neuf dans Vodafone Giants

Cette dernière incorporation de Vodafone Giants rejoint une série de développements que l’équipe espagnole révèle depuis le début de 2020. Le club eSports a donné le coup d’envoi avec l’incorporation dans ses rangs de la meilleure équipe de Rainbow Six: Siege Asie du sud-est; a présenté un nouvelle programmation dans League of Legends dirigé à nouveau par “Th3 Antonio“En tant que toplaner et a fait divers changements dans votre formation Académie.

