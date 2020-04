Voici à quoi ressemble le travail à domicile sous quarantaine pour Banksy – .

Le célèbre artiste de rue insaisissable Banksy a dévoilé sa dernière création – une image de rats peints qui semblent faire des ravages… dans la salle de bain de l’artiste.

Banksy a publié la nouvelle œuvre sur Instagram avec une référence légère au fait qu’elle a été créée en travaillant à domicile, quelque chose qui est maintenant une réalité pour des millions de personnes à travers le monde alors que la pandémie de coronavirus traîne.

«Ma femme déteste quand je travaille à domicile.»

C’est ainsi que le célèbre artiste insaisissable Banksy a légendé un post Instagram illustrant sa dernière œuvre d’art, qui a été «aimée» plus de 2,4 millions de fois et qui est hébergée dans peut-être son choix de lieux le plus étrange à ce jour – sa salle de bain. Eh bien, que pouvez-vous faire alors que la majeure partie du monde est actuellement bloquée à cause du coronavirus? “Nous sommes tous dans le même bateau”, est une phrase que vous avez probablement entendue plus d’une fois depuis le début de la crise. Ce qui signifie – eh bien, entre autres, que pour les employés de bureau et les artistes de rue, tout le monde travaille pour la maison pour le moment.

Les rats peints sont une image familière dans le travail de Banksy, et dans la scène qu’il a postée sur Instagram, les rongeurs semblent provoquer le chaos dans sa salle de bain – marcher sur du dentifrice pour faire sortir une explosion qui semble pendre dans les airs, attraper un miroir pour le faire tomber. de travers et de peinture sur les murs, entre autres.

Les images sont classiques Banksy, le produit de son esprit idiosyncratique et affichées dans un cadre non traditionnel – en ce qui concerne ce dernier, c’est juste qu’il a troqué son lieu de prédilection habituel, la rue, avec sa propre salle de bain. Et c’est toujours remarquable, du moins pour moi, à quel point l’attention de la presse suscite ses nouvelles créations: peu de temps après la publication de sa publication sur Instagram, des articles détaillant la nouvelle création de Banksy sont apparus partout, de . et The New York Post à The Guardian et à la BBC.

Vous devez faire une pause et étudier l’image complète pour un rythme pour l’intégrer, dans son intégralité. Apparemment partout où vous regardez, il y a un nouveau «moment», grâce à neuf rats peints jouant dans la salle de bain de Banksky. L’un d’eux est vu en train de courir à travers un rouleau de papier toilette, tandis qu’un autre semble marquer les jours de style prison avec du rouge à lèvres écrit sur le mur.

Cette pièce est la plus récente création de Banksy depuis son art qui est apparu à Bristol, au Royaume-Uni, en février. Il représentait un enfant avec une fronde pointée sur des roses qui ressemblaient à des feux d’artifice dans le ciel, bien que l’image ait été vandalisée peu de temps après son apparition – quelqu’un a écrit “BCC Wankers” à travers elle, qui semblait être une référence au conseil municipal de Bristol.

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.