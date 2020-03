Voici ce que vous pourriez obtenir du soulagement du coronavirus du gouvernement américain

Des millions d’emplois menacés par le coronavirus 0:52

(CNN) – Ce que le gouvernement américain n’a pas encore défini n’est pas encore défini. Cela aidera les gens à surmonter ce qui pourrait être une récession totale ou une dépression causée par le hiatus économique presque complet que tout le monde espère ralentir ou arrêter la propagation de covid-19.

Les législateurs ont déjà adopté deux projets de loi pour faire face à l’épidémie de coronavirus. Maintenant, ils travaillent sur un troisième stimulus beaucoup plus important. Jeudi, les républicains du Sénat ont dévoilé une proposition de 1 billion de dollars.

Voici un aperçu de ce que les législateurs ont fait jusqu’à présent et de ce que nous savons de ce qui est discuté pour obtenir une aide supplémentaire.

Ce qu’ils ont déjà approuvé

4 mars – La recherche sur les vaccins aide les gouvernements des États. La Chambre des représentants adopte un projet de loi de 8,3 milliards de dollars pour augmenter considérablement la recherche sur les vaccins, financer les responsables de la santé des États, renforcer les programmes de prévention, etc. (La proposition était beaucoup plus large que la demande initiale de la Maison Blanche.)

18 mars – Congé de maladie, congé familial. Le Sénat adopte un projet de loi de 104 milliards de dollars qui fournirait une aide directe à de nombreux Américains, notamment:

2 semaines de congé de maladie payé pour les travailleurs en quarantaine ou malades

Qui en profite? Pas tout le monde. Seules les personnes qui sont examinées ou traitées pour un coronavirus ou qui ont été diagnostiquées avec le virus. Les personnes à qui un médecin ou un fonctionnaire ont demandé de rester à la maison en raison d’une exposition ou de symptômes seraient également éligibles.

Que payez-vous Les paiements seront plafonnés à 511 $ par jour, à peu près ce que gagne une personne gagnant 133 000 $ par an.

Qui paie? Pour commencer, les employeurs peuvent récupérer le coût avec un crédit d’impôt fédéral. Remarque: À l’origine, cela devait être un avantage plus généreux pour les travailleurs, mais les républicains au Sénat se sont opposés à l’effet sur les entreprises.

2 semaines de congé de maladie payé pour les autres travailleurs

Qui en profite? Travailleurs dont les parents sont touchés par le coronavirus et ceux dont les écoles maternelles ont fermé.

Que payez-vous Ces travailleurs recevront jusqu’à deux tiers de leur salaire, bien que cet avantage soit limité à 200 $ par jour. Cela couvrirait les deux tiers du salaire journalier typique d’une personne qui gagne jusqu’à environ 75 000 $ par an.

Qui paie? Le même crédit d’impôt fédéral, bien que les employeurs devront payer la prestation à l’avance.

Congé familial payé

Qui en profite? Des personnes dont les écoles pour enfants ont été fermées. Le nombre de personnes affectées par la fermeture des écoles atteindra plusieurs millions. Remarque: Cet avantage était à l’origine ouvert à ceux qui ont été évalués, diagnostiqués, traités ou mis en quarantaine pour un coronavirus ou pour prendre soin d’un membre de la famille affecté.

Que payez-vous Les personnes qui ne peuvent pas travailler recevraient jusqu’à deux tiers de leur salaire, bien que cet avantage soit limité à 200 $ par jour, ce qui représente environ les deux tiers du salaire quotidien typique pour quelqu’un qui gagne jusqu’à environ 75000 $.

Pour combien de temps? Cette prestation dure jusqu’à 12 semaines au total, dont deux semaines de congé de maladie. Veuillez noter que de nombreuses écoles peuvent être fermées jusqu’à la fin de l’année.

Qui paie? Encore une fois, les entreprises au début. Mais ils seraient remboursés au moyen de crédits d’impôt fédéraux.

Voici les petits caractères

Qui n’est pas admissible? Les employeurs pourraient exclure les travailleurs de la santé et les services d’urgence de toute disposition relative aux congés payés, en raison des craintes de pénurie de personnel parmi les prestataires de soins médicaux.

Et si les employeurs ne peuvent pas payer? La plupart des 35 millions de petites entreprises américaines ne bénéficient actuellement d’aucun congé familial payé. Les petites entreprises de moins de 50 employés peuvent demander des dérogations financières aux dispositions relatives aux licences qui concernent les travailleurs dont les enfants ne vont pas à l’école.

Et les gros employeurs? Les entreprises de plus de 500 employés sont exemptées. Mais généralement, ils offrent déjà un niveau réduit de vacances payées.

Alors, qui d’autre pourrait-il vraiment aider? Les dispositions relatives aux congés bénéficient également aux travailleurs à temps partiel, aux travailleurs indépendants et aux travailleurs temporaires, qui n’ont généralement pas de congé de maladie ou de famille payé.

Essais gratuits, coupons alimentaires, Medicaid: Le projet de loi comprend également des tests de coronavirus gratuits pour tous les Américains, des fonds supplémentaires pour Medicaid et une plus grande flexibilité pour les États afin de fournir des avantages SNAP ou des coupons alimentaires. Il supprime également temporairement l’exigence selon laquelle certains adultes sans enfants à charge travaillent pour recevoir des coupons alimentaires pendant plus de trois mois.

Ce qui est sur la table: rembourser les chèques et plus

Ce qui est en cours de négociation, c’est un projet de loi de relance massif de plus de 1 billion de dollars. Il semble que quelque chose se produira. Nous ne savons tout simplement pas encore ce qui se passera. Voici plus sur les propositions, les plus concrètes sont venues des républicains du Sénat jeudi soir.

Chèques de 1 000 $ US – À l’instar du sénateur Mitt Romney et de l’ancien candidat à la présidentielle démocrate Andrew Yang, l’administration Donald Trump souhaite envoyer un ou plusieurs chèques de 1 000 $ directement aux Américains. Il n’est pas encore clair s’il y aura des limites sur qui recevra ces chèques. Une proposition du Sénat suggère jusqu’à 1 200 $ par personne et 2 400 $ pour un couple.

3000 $ pour une famille de quatre personnes: Le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, a déclaré que selon une idée de la Maison Blanche, une famille de quatre personnes pourrait gagner jusqu’à 3 000 $ en combinant les paiements pour deux adultes et les petits paiements pour les enfants.

Il existe des précédents pour ce type de paiements directs pendant l’administration George W. Bush en 2001 et pendant la Grande Récession en 2008.

Le Sénat républicain émettrait des chèques d’un montant légèrement supérieur à beaucoup moins d’Américains, mais les républicains du Sénat préféreraient donner de l’argent aux petites entreprises qu’aux particuliers. Des chèques de relance devraient être remis aux personnes gagnant 75 000 $ ou moins.

Renflouements financiers pour les compagnies aériennes, les hôtels, l’industrie du voyage Les compagnies aériennes ont demandé 50 milliards de dollars et Trump a exprimé sa volonté de les aider ainsi que d’autres industries liées au voyage. La proposition du Sénat accorderait aux compagnies aériennes et autres secteurs concernés 200 milliards de dollars de prêts.

Conditions d’aide? Parts de capital du gouvernement? – Jeudi, Trump a exprimé son intérêt pour le gouvernement américain prendre des participations dans des sociétés ayant participé à des rachats d’actions et à d’autres plans. Le gouvernement n’a pris aucune participation dans des banques ou des constructeurs automobiles américains lorsqu’il les a secourus il y a dix ans. L’approbation de Trump est inconnue des républicains, il sera donc intéressant de voir s’il gagne en force.

Aide aux petites entreprises: Les petites entreprises et les quartiers, ainsi que l’industrie du voyage, sont les plus touchés par le ralentissement. La proposition du Sénat leur accorderait 300 milliards de dollars de prêts à court terme.

Qui écrit ce projet? De toute évidence, les républicains du Sénat, sans autre choix et contraints de laisser passer le congé familial payé proposé, adoptent une approche plus active pour façonner ce projet de loi. Des démocrates comme le sénateur Chuck Schumer se sont plaints d’être exclus du processus.

Alors que les républicains écrivent la proposition, les démocrates ont leurs propres idées. Schumer a décrit une augmentation massive de l’aide aux chômeurs. “Un millier de dollars passe assez rapidement si vous êtes au chômage. En revanche, une assurance chômage élargie, une assurance chômage renforcée, la couvre beaucoup plus longtemps et offrirait un filet de sécurité beaucoup plus large “, a-t-il déclaré en séance plénière du Sénat.

Il pourrait être difficile pour le Congrès de voter physiquement quoi que ce soit. Plusieurs membres se sont révélés positifs pour covid-19 et il y a une impulsion pour quelque chose sans précédent dans l’histoire des États-Unis: le vote à distance.

Action de la Maison Blanche

L’administration Trump a beaucoup de pouvoir pour aider les Américains touchés.

Les pénalités pour retard ne s’appliqueront pas à la plupart des contribuables. HUD arrêtera certaines saisies.

Que se passe-t-il aux États?

Travailleurs d’urgence – employés de supermarché: Au Minnesota, les employés des supermarchés ont été classés comme des employés essentiels et ont reçu des services de garde gratuits.

Interdiction de forclusion: le gouverneur de Californie autorise les gouvernements locaux à suspendre temporairement les saisies liées aux coronavirus.

Prestations de chômage: certains États renoncent aux périodes d’attente d’une semaine et assouplissent certaines règles pour faciliter l’accès des nouveaux chômeurs à ces fonds.

Tami Luhby de CNN a contribué à ce rapport.

.