Voici comment fonctionnent les tests de coronavirus au volant de Verily – .

La société sœur de Google, Verily, mène un projet limité de tests de coronavirus dans la région de la baie.

Verily a publié une nouvelle vidéo pour illustrer la simplicité de l’ensemble du processus de test des coronavirus au volant.

Les personnes qui se qualifient pour le test seront dirigées vers un endroit où elles suivront une procédure en trois étapes pour faire prélever leurs échantillons. Les résultats arriveront quelques jours plus tard par e-mail ou par téléphone.

On dirait déjà que cela s’est produit il y a des mois, mais le président Trump n’a déclaré l’urgence nationale du coronavirus qu’il y a deux semaines. Lors de cette conférence de presse, il a évoqué un projet Google COVID-19 qui semblait incroyable. Google était censé travailler sur un site Web qui serait disponible dans tout le pays et comprendrait des détails sur les tests de coronavirus. La révélation a surpris Google, qui a ensuite été forcé d’admettre qu’il ne fonctionnait sur rien de tel. Au lieu de cela, c’est sa société sœur Verily qui développait effectivement un projet de dépistage limité de COVID-19 pour la Bay Area. Dans les jours qui ont suivi, Google a annoncé qu’il développerait un site COVID-19 pour fournir un accès rapide aux informations sur le nouveau coronavirus. Mais le site n’était pas exactement la ressource sophistiquée promise par Trump et manquait d’informations sur les tests. Dans le même temps, Verily a lancé les inscriptions en ligne pour les tests COVID-19 et les places disponibles ont été rapidement remplies. Depuis lors, Verily a lancé une vidéo qui explique le fonctionnement de ses tests de coronavirus au volant et a déclaré qu’il travaillait à l’expansion du programme.

Se faire tester pour COVID-19 est extrêmement simple si vous vivez dans les comtés de Santa Clara et de San Mateo. Il vous suffit de vous inscrire sur le site et d’attendre un rendez-vous. Vous recevrez toutes les informations dont vous avez besoin par e-mail, y compris l’emplacement où le test sera effectué.

Les installations de test des coronavirus au volant que Verily a mises en place auront trois stations distinctes. Le premier vous fera vérifier. Vous devrez montrer votre ID et votre numéro de référence, et vous les montrerez au personnel de Verily par la fenêtre fermée de votre véhicule pour réduire le risque d’infection pour les occupants de la voiture et le personnel de Verily.

La deuxième station associera ensuite votre ID à un kit de test et vous serez dirigé vers la station de test réelle, la dernière. C’est là que vous serez invité à ouvrir la fenêtre permettant à un technicien d’effectuer un prélèvement nasal.

Cependant, les résultats ne sont pas instantanés. L’écouvillon est envoyé à un laboratoire et les résultats peuvent prendre de deux à quatre jours, bien que cela puisse prendre encore plus de temps en fonction de la charge de travail. Si le résultat est négatif, vous en serez informé par e-mail. Si c’est positif, un professionnel de la santé vous appellera pour discuter de la question.

Le tout est aussi simple que possible, et ce type de procédure pourrait accélérer considérablement les tests et le dépistage du COVID-19. Cependant, Verily’s Project Baseline n’est qu’un pilote et la société ne peut pas l’étendre à plus de sites facilement. Verily travaille avec l’État de Californie sur le programme de test COVID-19. Cependant, Verily offre la recette parfaite pour faire tester plus de personnes, et les autorités pourraient mettre en place des installations de test similaires dans d’autres États et pays.

Vous pouvez visiter ProjectBaseline.com/covid19 pour voir si le projet est disponible ailleurs dans la région de la baie.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.