Voici comment nettoyer votre téléphone portable pour éviter les coronavirus

Le téléphone portable est l’un des produits que vous utilisez le plus fréquemment, et pour cette raison, vous devez le garder désinfecté pour éviter la propagation de Covid-19.

Après que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a évalué la nouvelle coronavirus pandémique Cpvid-19Il est nécessaire de prendre des précautions telles que se laver les mains souvent, se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir jetable lors des éternuements ou de la toux, ou le faire sur le coude pour éviter de propager cette maladie.

L’un des objets que nous utilisons le plus et la plupart de la journée est le téléphone portablePar conséquent, ce dimanche, nous vous guiderons afin que garder le livre propre et Covid-19.

Comment dois-je nettoyer mon téléphone portable?

Tout d’abord, vous devez retirer tous les câbles avant de commencer le nettoyage.

Utilisez ensuite un chiffon en microfibre légèrement humide et un peu de savon pour les mains pour éliminer la poussière.

Vous devez éviter de faire passer le chiffon par n’importe quel port ou prise casque de votre téléphone portable.

Comment dois-je désinfecter mon téléphone portable?

Maintenant, pour désinfecter votre téléphone portable, il est recommandé d’utiliser des lingettes avec de l’alcool isopropylique.

Ne pas utiliser

Afin de ne pas abîmer l’écran de votre téléphone portable, n’utilisez pas de produits appliquant de l’air comprimé, des nettoyants au peroxyde d’hydrogène, des nettoyants pour vitres, des nettoyants ménagers (pour les cuisines ou les salles de bain par exemple), des solvants et des abrasifs.