Voici quand les contrôles de stimulation du coronavirus commenceront à arriver – .

La première vague de tests de stimulation du coronavirus de 1 200 $ devrait commencer jeudi.

Si vous avez déposé vos taxes 2019 et fourni un compte bancaire pour votre déclaration de revenus, vous pourriez recevoir un dépôt direct dès cette semaine ou au plus tard à la fin de la semaine prochaine.

Si vous n’obtenez pas vos 1 200 $, vous pouvez donner à l’IRS vos détails de dépôt direct via un portail Web.

Des millions d’Américains ont été licenciés ou mis en congé en raison de la nouvelle pandémie de coronavirus en cours. À moins que vous ne puissiez faire votre travail à domicile, il est probable que vous ne travailliez pas actuellement, c’est pourquoi l’un des éléments clés de la facture de secours de 2,2 billions de dollars du gouvernement américain est un chèque de 1200 dollars pour presque tous les adultes en Amérique.

Des sources disent à USA Today que la première vague de contrôles pourrait arriver dès aujourd’hui. Les 50 à 60 millions d’Américains qui devraient recevoir leurs 1200 dollars cette semaine (ou peut-être la semaine prochaine – le gouvernement n’a pas encore confirmé de date) comprennent ceux qui ont déjà donné leurs informations à l’Internal Revenue Service (IRS) en déposant leurs impôts de 2019 . Leur argent sera déposé directement sur les comptes bancaires que l’IRS détient.

Debbie Dingell, représentante des États-Unis pour le 12e district du Michigan, a déclaré que les bénéficiaires de la sécurité sociale qui ont déposé des déclarations de revenus contenant des informations sur le dépôt direct seront également dans la première vague. Elle dit à ces personnes de s’attendre à ce que leurs dépôts directs arrivent à un moment donné au cours de la semaine commençant le 13 avril.

S’adressant à la presse, le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a précisé que la rapidité est la clé pour mettre cet argent dans les poches et les comptes bancaires des citoyens américains, mais il n’a pas encore proposé de date précise pour le moment où les Américains pourraient réellement voir le argent. Jeudi dernier, le Washington Post a annoncé que le plan était de générer des chèques électroniques le 9 avril et de les déposer au plus tard le 14 avril.

“Si nous savons où mettre l’argent, nous allons appuyer sur le bouton et le mettre là la semaine prochaine”, a déclaré un responsable de l’IRS au Washington Post au moment du rapport, bien qu’ils n’étaient pas autorisés à parler publiquement. .

La plupart des adultes américains qui ont gagné moins de 75 000 $ recevront le paiement de 1 200 $ en totalité, soit par dépôt direct dans un proche avenir, soit par chèque par la poste dans les mois à venir, mais tout le monde n’est pas admissible. Comme nous l’avons expliqué plus tôt cette semaine, il existe de nombreuses exceptions notables à la règle, notamment les jeunes de 17 ans et les étudiants qui sont considérés comme des personnes à charge, des immigrants sans numéro de sécurité sociale et des personnes avec pension alimentaire pour enfants non rémunérée. Le montant que vous recevrez diminuera également si vous avez gagné entre 75000 $ et 98000 $, et si vous avez fait plus que cela, vous ne verrez aucun argent du gouvernement cette année, même si vous avez perdu votre emploi au cours des dernières semaines.

Si vous ne recevez pas votre chèque de relance dans la semaine ou les deux prochaines semaines, vous pourrez fournir à l’IRS les détails du dépôt direct via un portail Web qui n’a pas encore été mis en ligne. Nous vous informerons dès que possible.

