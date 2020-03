Voici tous les magasins de détail et tous les cinémas fermés pour cause de coronavirus – .

Des dizaines de grands détaillants ferment indéfiniment leurs magasins pour empêcher la propagation du coronavirus.

Apple, Clavin Klein, Foot Locker, Nike et Tommy Hilfiger ne sont que quelques-uns des magasins concernés.

De nombreuses chaînes de théâtre ferment également leurs portes, notamment AMC et Regal.

Maintenant que nous sommes officiellement au milieu d’une pandémie mondiale, nous devons commencer à accepter notre nouvelle réalité. Pour beaucoup d’entre nous, cela signifie travailler à la maison, retirer les enfants de l’école, se laver les mains et tout nettoyer vigoureusement, et comprendre que la vie quotidienne sera perturbée pendant des semaines et des mois à venir.

Une partie de cette perturbation affectera directement d’innombrables travailleurs partout dans le pays et dans le monde, car de nombreuses entreprises n’ont pas d’autre choix que de fermer leurs sites de brique et de mortier pour la sécurité de la population en général. Ce sera une tempête difficile à surmonter pour de nombreux magasins, surtout si le gouvernement fédéral ne prend pas de mesures drastiques pour aider, mais c’est une mesure importante pour aider à garantir que le coronavirus se propage moins rapidement.

Vous avez probablement entendu parler de certaines fermetures via les actualités ou sur les réseaux sociaux, mais Business Insider a dressé une liste utile de chaque grand détaillant américain qui a fermé ses portes pour lutter contre le coronavirus.

Voici une liste complète des détaillants qui ont ou prévoient de fermer temporairement leurs magasins à compter du 17 mars:

Abercrombie & Fitch

Allbirds

American Eagle Outfitters

Anthropologie

Pomme

Artizia

Une façon

Calvin Klein

Chico’s

Columbia Sportswear

Disney Store

DSW

Everlane

Foot Locker

Fossile

Peuple libre

Gilly Hicks

Plus brillant

Hollister

IZOD

J Crew

Kiehl’s

L.L. Bean

Lands’s End

Lévi’s

Lululemon

Cosmétiques luxuriants

Madewell

Mark et Graham

Nouvel équilibre

Nike

Nordstrom

Voix extérieures

Patagonie

Phillip Lim

Grange de poterie

Ralph Lauren

Réformation

REI

Rajeunissement

Louer la piste

Rothy’s

Sephora

Speedo USA

Tommy Hilfiger

Sous protection

Uniqlo

Urban Outfitters

Van Heusen

Vans

Vineyard Vines

Warby Parker

Orme de l’Ouest

Williams Sonoma

Beaucoup de ces magasins disent qu’ils prévoient de rouvrir dans une semaine ou deux, mais il est difficile d’imaginer que nous aurons le virus sous contrôle dès fin mars ou début avril. La bonne nouvelle est que de nombreuses entreprises déclarent qu’elles continueront de rémunérer leurs employés pour les quarts qu’elles ne pourront pas travailler pendant la fermeture de leurs magasins.

En plus des détaillants énumérés ci-dessus, les chaînes de cinémas suivantes ont également fermé indéfiniment:

Cinémas Alamo Drafthouse

Théâtres AMC

Cinémas de noeud papillon

Théâtres Harkins

Cinémas Regal

Showcase Cinemas

Nous ferons de notre mieux pour maintenir cette liste à jour, mais sur la base du nombre de fermetures annoncées au cours des derniers jours seulement, il pourrait bientôt être plus facile de répertorier les emplacements qui restent ouverts au lieu de ceux qui ferment. vers le bas. Quoi qu’il en soit, il n’y a pas beaucoup de raisons de quitter la maison de si tôt.

Source de l’image: Francis J Dean / Shutterstock

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.