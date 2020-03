Voici toutes les chaînes de restauration rapide offrant des réductions pendant la quarantaine – .

Les chaînes de restauration rapide offrent une livraison gratuite et de bonnes affaires pendant le verrouillage du coronavirus.

Les chaînes de restauration rapide avec des promotions en cours incluent McDonald’s, Taco Bell, Subway, Burger King et bien d’autres.

Avec des millions d’Américains mis en quarantaine, les chaînes de restauration rapide ont vu leur activité décliner considérablement au cours des dernières semaines.

Bien que de nombreux restaurants et fast-food soient restés ouverts pendant la pandémie de coronavirus, le fait que des millions de personnes soient en mode de verrouillage complet signifie que de nombreux établissements de restauration ont vu leurs affaires s’effondrer au cours des dernières semaines.

Dans un effort pour stimuler les affaires et encourager les gens en quarantaine à passer commande, certains restaurants de restauration rapide comme McDonald’s et Subway ont commencé à offrir des promotions de livraison gratuite aux utilisateurs via des applications comme Grubhub, Uber Eats, Door Dash, Postmates, etc.

Certaines autres chaînes nationales qui offrent également des offres de livraison gratuite comprennent Chipotle, Taco Bell et Del Taco. Bien que la réduction des frais de livraison pour les commandes de nourriture puisse sembler peu importante, les frais peuvent parfois atteindre 6 $ selon le restaurant en question et l’application de livraison de nourriture que vous utilisez.

Avec McDonald’s en particulier, il convient de noter que la promotion de livraison gratuite ne s’applique qu’aux commandes de 15 $ et plus. Chipotle, quant à lui, nécessite une commande pour atteindre un seuil de 10 $ avant que la livraison gratuite ne se déclenche.

Récemment, Good Housekeeping a compilé une liste de tous les restaurants – restauration rapide et autres – proposant actuellement des offres intéressantes sur les repas et la livraison gratuite pendant le verrouillage du coronavirus.

Quelques-unes des offres les plus notables peuvent être consultées ci-dessous:

Marché de Boston: Toutes les commandes en ligne et d’application sont livrées gratuitement. Obtenez un cookie gratuit lorsque vous rejoignez le programme Rotisserie Rewards de Boston Market.

Burger King: Obtenez deux repas gratuits pour les enfants avec tout achat sur l’application Burger King. Les commandes de 10 $ et plus sont éligibles à la livraison gratuite, selon l’emplacement.

Chipotle: Jusqu’au 31 mars, toutes les commandes de plus de 10 $ sont livrées avec livraison gratuite.

Cracker Barrel: Jusqu’au 1er avril, obtenez une livraison sans contact gratuite pour toutes les commandes de plus de 15 $.

Del Taco: Toutes les commandes sont éligibles pour une livraison sans contact sur Grubhub, Postmates et Doordash.

Denny’s: Jusqu’au 12 avril, obtenez 5 $ de rabais sur les commandes de 20 $ ou plus et la livraison gratuite.

Dunkin ’: Jusqu’au 6 avril, obtenez la livraison gratuite et 3 $ de réduction sur les commandes Grubhub de 15 $ ou plus dans les restaurants Dunkin participants.

JE SAUTE: Jusqu’au 19 avril, utilisez le code IHOP20 à la caisse pour obtenir 20% de réduction sur votre première commande en ligne. Livraison gratuite sans minimum requis.

Jersey Mike’s: Bénéficiez de la livraison gratuite sur toutes les commandes passées via l’application jusqu’à nouvel ordre.

KFC: Jusqu’au 26 avril, toutes les commandes sont livrées avec livraison gratuite. Avec Grubhub

les bons de livraison, vous pouvez sélectionner l’option de livraison sans contact à la caisse.

Petits Césars: Jusqu’au 29 mars, obtenez la livraison gratuite sur les commandes en ligne de plus de 10 $.

McDonalds: Certains endroits offrent des repas gratuits aux enfants. Appelez votre chaîne locale pour obtenir plus d’informations.

Moe’s Southwest Grill: Jusqu’au 12 avril, obtenez la livraison gratuite pour les commandes de plus de 10 $.

Jardin d’oliviers: Obtenez deux repas pour le prix d’un – 12,99 $ – avec leur promotion «Achetez-en un, prenez-en un». La livraison gratuite et sans contact est disponible sur les commandes avec un minimum de 40 $.

Panda Express: Jusqu’au 17 avril, nourrissez toute la famille avec un repas familial de 20 $ lorsque vous commandez en ligne ou via l’application Panda Express.

Homard rouge: Jusqu’au 12 avril, toutes les commandes sont livrées avec livraison gratuite.

Taco Bell: Obtenez la livraison gratuite de Grubhub sur toutes les commandes de plus de 12 $.

TGI Friday’s: Utilisez le code FREEKIDS pour obtenir une entrée gratuite pour les enfants avec des commandes en ligne de 20 $ ou plus.

Wendy’s: Obtenez un biscuit au poulet au beurre de miel gratuit avec tout achat de petit-déjeuner. Toutes les commandes de 10 $ sont éligibles pour une livraison gratuite sur Grubhub et Postmates.

