Vol sauvé et victorieux | Réseaux sociaux sportifs

Le Mexicain Andrés Guardado a été ce dimanche le premier joueur de la victoire du Betis sur le Real Madrid (2-1), puisqu’il était l’auteur du vol de balle et de la passe qui a permis à Cristian Tello de marquer le deuxième but de l’équipe sévillane.

Guardado, un travailleur infatigable tout au long de la réunion, a trouvé le prix dans cette action, en devinant sur la moelle un passage horizontal de Karim Benzema. L’Aztèque, très attentif, a pris le ballon et a rapidement envoyé Tello, qui est entré comme un couteau à travers le centre du défenseur madrilène et a dépassé le but belge Thibaut Courtois avec un tir bas placé.