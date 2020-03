Vos rêves d’avoir un bébé FIV sont reportés en raison d’un coronavirus

Les superordinateurs s’associent pour lutter contre la pandémie de coronavirus 1:57

(.) – Danielle et Kenny Scott sont habitués à affronter ensemble des obstacles.

Danielle, 34 ans, a subi une hystérectomie après avoir reçu un diagnostic de cancer de l’ovaire de stade 3 en 2013. Kenny était à ses côtés, même s’ils ne sortaient ensemble que depuis trois semaines au moment de son diagnostic.

Sept ans plus tard, Terre Haute, le couple marié actuel de l’Indiana, essaie de concevoir par le biais d’une mère porteuse. Deux remplaçants n’ont pas fonctionné. Mais avec leur troisième remplaçant, ils étaient pleins d’espoir.

Jusqu’à la semaine dernière, lorsque la pandémie de coronavirus a tout suspendu, y compris ses traitements de fertilité.

Pour les couples aux prises avec l’infertilité, la fécondation in vitro (FIV) est déjà un voyage émotionnel. Aujourd’hui, de nombreuses femmes, dont Danielle Scott, apprennent que leurs traitements de fertilité sont reportés car des agents de santé sont appelés au front pour aider à traiter le coronavirus.

“Ça craint”, a déclaré Danielle Scott à .. “Ce jour-là (quand elle a appris le report de la procédure), elle était au travail quand ils ont appelé, il était 19 heures. J’ai pleuré jusqu’à la maison et je me suis même endormi. “

Le report de telles procédures est devenu la norme après que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont publié des directives pour suspendre toutes les procédures électives et reprogrammer les visites ambulatoires non urgentes.

L’American Society for Reproductive Medicine (ASRM) a également publié de nouvelles lignes directrices spécifiquement pour les patients subissant des traitements de fertilité. Dans ses recommandations, l’ASRM a demandé la suspension de nouveaux cycles de FIV et la récupération des ovules. L’organisation a également déclaré que les couples devraient sérieusement envisager d’annuler tous les transferts d’embryons.

L’impact de covid-19 sur la fertilité, la grossesse et les modes de transmission est inconnu, a noté l’ASRM, et les lignes directrices visent à protéger la santé des patients et des travailleurs de ce secteur.

Alors que les familles touchées ont déclaré savoir que la sécurité devrait être une priorité en raison des préoccupations concernant le coronavirus, la réalité d’avoir à attendre plus longtemps pour le nouveau membre de la famille les a rendues plus anxieuses.

“Une grande attente ensemble”

Les patients qui sont toujours “en cycle” devraient toujours être surveillés et les médecins devraient minimiser les visites en personne, a déclaré l’ASRM. L’organisation dit qu’elle révisera ses lignes directrices au plus tard le 30 mars.

Maintenant, certaines femmes s’inquiètent de la façon dont un retard inconnu dans leurs procédures affectera leurs chances d’avoir un bébé. D’autres se demandent s’ils pourront recommencer les traitements.

Alex Von Eschen, qui est professeur d’éducation spéciale, a découvert que sa FIV serait suspendue pendant qu’elle était à l’hôpital pour préparer ses documents préopératoires.

“J’ai été définitivement déçu”, a déclaré Von Eschen, 34 ans, à .. “Il est difficile de se préparer mentalement pour (FIV).”

Avant de commencer la FIV, le résident de Minneapolis avait une hystéroscopie programmée, une procédure pour éliminer les polypes utérins.

“J’ai l’impression que le monde retient son souffle en ce moment”, a-t-il déclaré à .. «Nous sommes dans une grande attente ensemble. Parce que nous avons traversé l’infertilité et que nous sommes habitués à l’incertitude, je pense que nous avons fait face à ce changement de vie un peu mieux. »

La nouvelle du retard a été encore plus décevante pour Von Eschen et son mari, David, car ils avaient économisé pendant des mois pour couvrir les traitements. Le coût moyen d’un seul cycle de FIV aux États-Unis c’est 12 400 $, selon l’ASRM.

Ils avaient estimé le 1er avril comme date de début de leur premier cycle de traitements de FIV. Maintenant, votre horaire n’est pas défini.

Il est «dévastateur» d’apprendre l’annulation du traitement

Comme les Scotts, Ashley et Paul Wolfe devaient transférer leur embryon cette semaine.

Mais Ashley Wolfe, 33 ans, a reçu un appel de son médecin la veille de son dernier rendez-vous pour l’échographie et a appris que le transfert devrait être reporté.

“Cela a été dévastateur”, a déclaré Ashley Wolfe à .. “Cela peut sembler dramatique d’utiliser ce mot, mais lorsque toute votre vie est consacrée à des rendez-vous, des analyses de sang presque tous les deux jours, vous injectant des tonnes d’hormones, dépensant des milliers, manquant de travail en raison de rendez-vous, juste pour écouter” Je sais quand nous pouvons procéder ‘… c’est mentalement épuisant.’

Les Wolfe ont essayé pendant un an et demi d’avoir un bébé, et c’était leur troisième série de traitements. Le transfert d’embryons est la dernière étape du processus de FIV et a un taux de réussite de 41 à 43% pour les femmes de moins de 35 ans, selon l’American Pregnancy Association.

Ashley Wolfe, qui est infirmière dans une clinique de gastro-entérologie à Buffalo, New York, a pu constater de première main l’impact de la pandémie sur le secteur médical. Elle affirme que son bureau a mis en place des rendez-vous vidéo et téléphoniques pour aider ses patients.

Pourtant, la femme de 33 ans dit qu’elle est en conflit avec les directives de l’ASMR sur les procédures de report, car elle estime qu’il n’y a pas de «recherche valide» sur le coronavirus et la grossesse.

“Ce sont nos embryons, notre argent”, a-t-il déclaré. “Je suis particulièrement désolé parce que nous étions si proches que nous aurions dû avoir le choix.”

En attendant, il dit qu’il travaille pour accepter que sa recherche de bébé soit en pause pour le moment.

“C’est comme une mort”, a-t-il dit. «Vous êtes triste, puis en colère, puis dans le déni, et espérez qu’avec le temps vous l’accepterez. Je ne vois tout simplement pas la partie acceptation bientôt. ”

