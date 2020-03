Le vote télématique pour élire le prochain président des Citoyens et le futur exécutif du parti a commencé samedi à zéro heure et, jusqu’à présent et selon les sources de la formation, il se déroule normalement sans qu’aucun incident ne soit détecté.

Au total, 20 713 affiliés sont convoqués ce week-end pour participer à une primaire qui décidera si le nouveau leader des Cs est le candidat officiel, Inés Arrimadas, ou le critique, Francisco Igea.