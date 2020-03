“Votez oui, prenez un café non? C’est ridicule” | Mexique | Édition Amérique

Des marques au sol à un mètre d’intervalle organisent la file d’attente des bureaux de vote. Deux fonctionnaires les invitent à se laver les mains avec du gel. Le président de la table a des gants. Mais ces mesures n’éclaircissent pas le malentendu que le gouvernement français a maintenu les communes au milieu de l’avancée du coronavirus.

“Cela me semble ridicule. Ils ferment des restaurants, des cinémas, des bars et ils laissent les gens voter, ça ne sert à rien. S’il y a des dégâts dans un restaurant, il y en a aussi ici”, explique Philippe. Il y a quelques minutes, il avait voté à une table dans le sud de Paris. .

Bien qu’il considère que la réponse mondiale à COVID-19 soit exagérée, il n’épargne aucune précaution et assure que, dès qu’il exercera son droit de vote, il s’isolera chez lui, malgré le fait que la journée est devenue ensoleillée et l’invite à se promener dans la capitale. Le français.

Avant même de venir voter, il s’est rendu au collège électoral pour voir si les mesures d’hygiène prises étaient suffisantes et lui a donné des garanties.

Là, il vérifie que les responsables de la table agissent avec zèle. Ils ne touchent pas les électeurs, pas même leurs papiers, qu’ils scrutent à distance. Ils invitent chacun à utiliser leur propre stylo pour signer et, s’ils ne l’ont pas, ils leur en prêtent un qui est immédiatement désinfecté avec une lingette imprégnée de liquide. Comme l’urne, que seul le président touche avec ses mains gantées.

Lorsqu’une personne âgée arrive à l’école, un fonctionnaire l’invite à sauter la file, en suivant le slogan officiel selon lequel les personnes les plus vulnérables au coronavirus passent le moins de temps possible sur les lieux.

Hubé estime que l’exécutif aurait dû retarder les élections, surtout après avoir resserré les mesures hier soir pour empêcher les Français de quitter leurs foyers.

“S’il est justifié de fermer les restaurants et les cinémas, il faut en faire autant, les élections ne sont pas si importantes”, dit-il.

Le même malentendu montre Véronique Zimmer, qui n’a osé aller voter que lorsqu’elle a constaté qu’il n’y avait pas beaucoup de file d’attente.

“Ils ferment des écoles, des lieux publics et gardent le vote, … cela crée des doutes pour moi. Ils nous évitent d’aller voir nos amis mais de ne pas venir voter”, a expliqué cette femme qui aurait considéré “normal dans ces circonstances” que le gouvernement retarder les élections.

Nicolas Dupuis, qui fréquente le collège électoral avec son fils, a été surpris par la décision. “Je ne m’attendais pas à ce qu’il doive venir voter”, dit-il, tout en demandant à sa progéniture d’attendre à la porte pendant le dépôt de son bulletin de vote.

Malgré tout cela, il estime que les mesures prises pour empêcher la propagation du coronavirus dans les bureaux de vote sont bien appliquées, et il quitte la salle avec la conviction que voter “n’est pas plus dangereux que d’aller acheter du pain”, une autre mesure. autorisé par le gouvernement.

Avec les pharmacies, les stations-service, les bureaux de tabac et les supermarchés et les épiceries, les boulangeries sont l’un des rares locaux que l’Exécutif permet d’ouvrir, après avoir ordonné la fermeture des bars, restaurants, discothèques, cinémas et de tous les établissements considérés comme “non essentiels” hier soir. .

Cela n’a pas empêché Paris de voir ses rues pleines de monde, les marchés du dimanche sont bondés et certaines boulangeries ont installé des tables et des chaises à leur porte où les clients consomment du café et du croisant au lieu du café habituel.

Jean-Christope Honard estime que le gouvernement a hâtivement fermé les bars et les restaurants. “Je ne m’attendais pas à ce qu’ils le fassent si tôt”, dit-il après avoir voté. Cela ne suggère pas non plus qu’ils aient retardé les élections: “Il n’y avait aucune raison”.

“Il est vrai que dans un bar, c’est un endroit où l’on ne reste pas un certain temps et où le vote ne prend que quelques minutes. De plus, ils ont pris des mesures préventives, je ne pense pas qu’il y ait de risque”, dit-il.

Sa compagne, Cécile Marchal, considère également la réaction contre le coronavirus “excessive” et estime que les communes peuvent se développer sans problème.

“Quand ils respectent les distances et que tout le monde respecte les consignes, je pense que c’est une bonne décision”, dit-il, tout en reconnaissant “qu’il est ambigu” que le contrôle soit maintenu et que les établissements soient fermés.

Carine Houette se demande si ce n’était pas le moment de tester une élection électronique, ce qui aurait brisé la contradiction que de nombreux électeurs voient dans le maintien des élections.

Jusqu’à la dernière minute, il doutait d’aller aux urnes, mais finalement il l’a fait parce que “c’était important”.

“Il fallait venir, mais j’ai pris les précautions nécessaires. Il y avait du gel et la distance d’un mètre a été respectée”, dit-il.

Par Luis Miguel Pascual