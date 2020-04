Votre chèque de relance de coronavirus pourrait être glissé par les agents de recouvrement – .

Les chèques de relance du coronavirus sont maintenant déposés dans des comptes bancaires à travers l’Amérique.

Des millions d’Américains recevront ces paiements, mais il y a des exceptions à cette règle, y compris le recouvrement de créances privées, qui permet aux créanciers de prendre les chèques pour eux-mêmes.

Le département du Trésor américain a le pouvoir d’exempter les paiements, mais doit encore le faire.

L’un des éléments clés de la loi CARES (Coronavirus Aid, Relief and Economic Security) du gouvernement américain est la distribution d’un paiement de 1 200 $ directement sur les comptes bancaires de millions d’Américains. Si vous avez payé vos impôts cette année ou l’année dernière, vous êtes probablement éligible, bien qu’il existe des exceptions à cette règle, dont la plupart sont traitées dans un article séparé. Mais il s’avère que nous avons manqué une exception importante: les personnes qui ont une dette impayée.

L’American Prospect rapporte que le Congrès n’a pas exempté les paiements de relance du coronavirus de 1 200 $ du recouvrement de dettes privées. Le Département du Trésor a le pouvoir d’exempter ces paiements, en veillant à ce que tous ceux qui sont éligibles aux 1 200 $ le reçoivent, mais ne l’ont pas encore fait, en donnant aux créanciers la possibilité de l’arracher.

Dans l’audio obtenu par The American Prospect lors d’un webinaire du Département du Trésor avec des responsables bancaires vendredi dernier, Ronda Kent, directrice des décaissements au Bureau du Trésor du Fiscal Service, explique que les banques lui ont demandé «si ces paiements pouvaient faire l’objet d’un recouvrement auprès de la banque. à laquelle l’argent est déposé, si le bénéficiaire doit un prêt impayé ou d’autres paiements à la banque. » Elle a répondu en réponse «qu’il n’y a rien dans la loi qui empêche cette action.» Elle a également suggéré que les responsables de la conformité des banques vérifient auprès de leur bureau juridique pour déterminer «ce que votre banque a décidé de faire» en ce qui concerne l’encours de la dette.

Le Congrès a exempté les paiements de la CARES Act de la perception si cette dette est due à des agences fédérales ou étatiques, mais comme les paiements sont techniquement des crédits d’impôt, ils peuvent être soumis à une «saisie-arrêt», c’est-à-dire lorsqu’un percepteur de dettes obtient un jugement en justice et saisit quoi que ce soit de valeur du débiteur.

Le rapport note également que le Congrès a donné au Trésor le pouvoir d’écrire des règles exemptant les paiements en vertu de la loi CARES des agents de recouvrement privés. Il y a deux semaines, trois sénateurs ont écrit une lettre au secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, l’invitant à le faire, suivie d’une deuxième lettre quelques jours plus tard par deux autres sénateurs et d’une lettre de 25 procureurs généraux des États cette semaine. Dans le même webinaire référencé ci-dessus, Kent a adressé les lettres, disant: «Nous comprenons que des inquiétudes ont été soulevées au sujet de cette exigence légale, mais c’est une exigence légale en ce moment. Ce qu’elle n’a pas abordé, c’est le fait que le Trésor peut suspendre l’exigence à tout moment.

Le prospect a contacté cinq grandes banques – Wells Fargo, JPMorgan Chase, Bank of America, Citibank et U.S.Bank – pour voir si elles prévoyaient d’utiliser les paiements CARES afin de compenser les dettes en souffrance:

Seul JPMorgan Chase a fourni une réponse: bien qu’ils utilisent normalement les fonds entrants pour compenser un solde négatif, pour ces paiements, il restituera l’argent au gouvernement. “Le Trésor américain peut alors déterminer l’adresse à laquelle envoyer le montant total de la relance et s’assurer que l’ancien client en bénéficie pleinement”, a déclaré la porte-parole Anne Pace.

Aucune des quatre autres banques ne s’engagerait dans ce processus, sans parler des milliers de banques et coopératives de crédit à travers le pays. Le Bureau du Trésor du service fiscal n’a pas non plus répondu à une demande de commentaires.

Les paiements de relance de 1 200 $ ne suffisent pas à expliquer les turbulences économiques auxquelles des millions d’Américains seront confrontés pendant des semaines ou des mois à venir, mais le fait que même ces paiements peuvent être pris par des tiers parce que le Département du Trésor refuse de prendre soin des gens de ce pays est extrêmement pénible.

