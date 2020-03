Votre mariage peut-il survivre au coronavirus?

5 clés pour prendre soin de votre santé mentale pendant la pandémie 2:56

(CNNI) – Même pour ceux d’entre nous qui ont les mariages les plus heureux et les plus stables, l’éloignement social pour combattre le covid-19 pose de sérieux défis à nos syndicats respectifs.

Nous sommes confinés dans de petits espaces avec nos partenaires, avec peu ou pas de répit. Nous devons équilibrer nos vies professionnelle et personnelle, 24 heures par jour, sept jours par semaine. Ajoutez de jeunes enfants (ou même des adolescents) au mélange et cela peut être une recette pour un désastre – ou pire encore, un divorce.

. a parlé à plusieurs thérapeutes autorisés du mariage et de la famille, de psychologues cliniciens et de personnes mariées pour savoir comment s’assurer que votre union n’est pas victime de la pandémie de coronavirus.

Communiquer, communiquer, communiquer

Le secret de toute relation saine est la communication.

C’est vrai dans des circonstances normales et en période de coronavirus. Pour certains, cela pourrait signifier des réunions régulières pour partager des mises à jour sur la suite. Pour d’autres, il pourrait s’agir d’un enregistrement quotidien où ils évaluent la façon dont chaque personne se sent physiquement et émotionnellement. Michele Weiner-Davis, thérapeute conjugale et familiale à Boulder, Colorado, a déclaré que la façon dont les couples communiquent lors des fermetures partielles de coronavirus importe peu, mais simplement qu’ils essaient de le faire.

“Les plus grands défis que j’ai rencontrés jusqu’à présent sont les cas où les deux conjoints regardent ce qui se passe avec des lentilles différentes – une personne pense que le ciel tombe et l’autre pense que les gens exagèrent la situation”, a déclaré Weiner. -Davis, qui a une pratique de téléthérapie occupée.

“Lorsque les gens ont des perspectives différentes, ils ont des idées différentes de ce qu’il faut faire, et la seule façon de le résoudre est de communiquer.”

Bienvenue dans l’espace

La plupart des couples passent la majeure partie de la journée à part – au moins une personne quitte la maison pour aller travailler. Maintenant, cependant, en raison des entreprises qui ordonnent aux employés de travailler à domicile et des fermetures obligatoires du gouvernement, les deux personnes doivent passer presque tout leur temps sous un même toit.

Particulièrement pour les couples vivant dans des maisons plus petites, ce scénario peut leur faire sentir qu’aucune personne n’a beaucoup (ou n’importe quel) espace personnel.

Pour cette raison, de nombreux experts suggèrent de reconnaître l’importance du temps seul. Alev Ates-Barlas, un thérapeute de l’État de New York, a déclaré qu’il essaye d’enseigner aux couples à identifier s’ils sont des individus qui ont besoin d’un partenaire pour réguler leurs émotions, ou des individus qui trouvent du réconfort dans la régulation de leurs propres émotions.

“Il est important que les couples sachent où ils entrent dans ces deux catégories afin qu’ils ne finissent pas par supposer que votre besoin de réglementation est en fait un besoin pour votre partenaire”, a-t-il déclaré.

“Si vous savez que votre partenaire est un autorégulateur, alors vous ne devez pas le poursuivre ou l’impliquer”, a déclaré Ates-Barlas. “Une fois que vous vous réglez, écouter attentivement peut être un bon moyen d’éliminer les causes de friction et de l’utiliser comme une opportunité pour une meilleure compréhension et un apprentissage mutuel.”

En d’autres termes, Ates-Barlas a déclaré que la meilleure façon de surmonter une situation tendue avec votre partenaire dans les semaines à venir pourrait être de mettre les écouteurs et de méditer, ou de vous asseoir tranquillement dans un coin.

Parfois, elle a dit: “Tout ce qu’il faut, c’est un coin tranquille de votre maison pendant cinq minutes.”

Maintenir la légèreté

Dans les jours qui ont suivi les appels du gouvernement à s’engager dans l’éloignement social, vous avez peut-être vu un tweet de l’écrivain et rédacteur en chef Molly Tolsky suggérant aux couples qu’ils sont soudainement obligés de travailler ensemble à la maison, qu’ils devraient créer un Un collègue imaginaire qui peut être blâmé pour des désaccords.

“Astuce pour les couples qui travaillent soudainement ensemble à la maison”, a tweeté Tolsky. Obtenez-vous un collègue imaginaire pour blâmer les choses. Dans notre appartement, Cheryl continue de laisser partout ses verres d’eau sales et nous ne savons vraiment pas quoi faire avec elle. »

Alexandra Fondren, professionnelle des relations publiques en Californie du Nord, a pris les conseils très au sérieux.

Immédiatement, elle et son mari ont commencé à blâmer “Cheryl” pour tout ce que l’un d’eux a fait pour agacer l’autre.

“Je n’ai jamais remarqué que Cheryl était tellement accro au chocolat”, a écrit Fondren dans un récent courriel, moqueur. “J’ai entendu dire que c’est une maladie facile à cacher, mais les emballages vides autour de l’ensemble du” bureau “sont éclairants, principalement parce qu’aucun contenu n’a été proposé à vos collègues.

D’autres couples ont trouvé du réconfort dans le partage d’histoires de vidéoconférence liées au travail qui ont mal tourné. Certains ont même adopté #CovidConfessions, ou #ConfesionesCovid, un phénomène des médias sociaux à travers lequel les gens partagent des vérités sur les vies qu’ils ont gardées secrètes jusqu’à la pandémie.

Établir des routines

Personne ne connaît encore “la nouvelle normalité” de l’éloignement social, et avec les nouvelles de la pandémie qui évoluent rapidement, chaque jour s’accompagne d’une nouvelle réalité.

Au milieu de cette agitation constante, Lee Miller, thérapeute conjugal et familial dans l’ouest de Los Angeles, a déclaré qu’il était sage de créer de nouvelles routines pour donner un sens et un but à la vie au-delà du banal. Plus précisément, Miller a déclaré qu’il assignerait des rôles chaque jour: qui cuisine, qui nettoie, qui répond au téléphone, entre autres.

“Ce n’est même pas proche d’une situation typique, ce qui signifie qu’il y a un certain nombre de rôles différents que les deux partenaires devront jouer dans leur travail à travers la réalité actuelle”, a-t-il déclaré. “Il est très important de prévoir un moment pour s’asseoir et parler de vos attentes les uns envers les autres pendant cette période.”

À New York, Carrie Ingoglia et son mari Ron Richards ont conçu une stratégie gagnante pour équilibrer le travail à domicile dans un appartement de 53 pieds carrés et élever des jumeaux de 15 mois.

Richards essaie de planifier des appels professionnels lorsque les bébés sont susceptibles de faire une sieste. Ingoglia les emmène se promener quand Richards a besoin de se concentrer. Ils arrêtent tous les deux de fonctionner entièrement pendant les repas de bébé. Les adultes font un grand effort pour s’encourager mutuellement.

“Cela ne signifie pas que nous ne nous battons pas parce que nous le faisons”, a déclaré Ingoglia, directrice de la création. «Mais nous nous connaissons suffisamment pour savoir qu’un moment de dispute n’est pas le reflet de notre engagement.

Obtenez une thérapie

Tous ces conseils sont un bon début. Pour une assistance complète dans la gestion des situations difficiles et potentiellement sensibles, il est toujours judicieux de rechercher une nouvelle relation avec un thérapeute qualifié.

Holly Daniels, directrice générale des affaires cliniques de la California Association of Marriage and Family Therapists, a déclaré qu’une thérapie régulière peut aider les gens à surmonter même l’anxiété la plus intense.

“Avoir quelqu’un à qui parler, quelqu’un qui peut vous aider à résoudre certains de ces problèmes difficiles, est inestimable”, a déclaré Daniels, un thérapeute avec un cabinet privé à Los Angeles. “Aujourd’hui plus que jamais, les thérapeutes deviennent indispensables pour fournir aux gens les outils dont ils ont besoin pour surmonter n’importe quelle situation.”

Heureusement, la connexion avec un thérapeute est plus facile que jamais aujourd’hui.

Depuis le 17 mars, le Bureau des droits civils du ministère de la Santé et des Services sociaux, qui applique la loi sur la transférabilité et la responsabilité en matière d’assurance maladie (HIPAA), a déclaré qu’il n’imposerait pas de sanctions contre les prestataires couverts. pour non-conformité aux réglementations HIPAA relatives à la fourniture de services de télésanté pendant cette période.

Cela signifie qu’un fournisseur qui doit fournir des services de télésanté à ses patients pendant cette période peut utiliser des plates-formes qui ne seraient pas autrement conformes à la HIPAA, telles que Zoom, FaceTime ou Skype. De nombreux gouvernements des États ont pris des décrets similaires.

N’insistez pas sur le sexe

Non, avoir des relations sexuelles avec votre partenaire n’augmentera pas vos chances de contracter le coronavirus.

Pourtant, selon Britney Blair, psychologue clinicienne et sexologue en Californie du Nord, vous pouvez constater que le désir sexuel en période de coronavirus n’est pas ce qu’il est habituellement, car le stress endommage la libido dans environ 85% des cas. nous.

“Il est normal d’être moins intéressé [en sexo] en temps de crise », a-t-il déclaré. «Si vous faites partie des 15% de personnes qui ne sont pas affectées par le stress, sachez que votre partenaire peut être de l’autre côté.

Blair, qui a récemment cofondé l’application Lover Sex Tips, a qualifié ce phénomène de “divergence de désir” et a déclaré qu’il se produit naturellement dans

chaque couple, mais cela peut être accentué dans des moments comme celui-ci. Il a ajouté que la seule façon d’éviter cet obstacle est de créer un espace sûr et sans conditions.

Plus précisément, Blair a souligné que taquiner ou embarrasser votre partenaire pour avoir des relations sexuelles rendrait les deux parties déprimées.

“Une mauvaise décision et le couple le plus désireux pourrait se sentir rejeté alors que le couple le moins désireux pourrait se sentir coupable”, a-t-il déclaré. “La dernière chose dont nous avons besoin en ce moment, c’est de plus de stress.”

Concentrez-vous sur les petites choses

Il est facile de se sentir submergé par la peur existentielle face à cette pandémie qui change quotidiennement. Cet état de panique ne fait que compliquer davantage votre relation avec votre partenaire. Au lieu de vous laisser provoquer, prenez une grande respiration et concentrez-vous sur les petites choses – en particulier celles que vous pouvez apprécier avec votre partenaire.

Rob Bhatt, écrivain à Seattle, dit que lui et sa femme, un conseiller en santé mentale, ont fait exactement cela, profitant du temps supplémentaire qu’ils passent ensemble car ils vivent dans une région qui a émis une ordonnance de fermeture partielle plus tôt ce mois-ci.

«Nous avions l’habitude de dîner dehors plus fréquemment; une fois que cela a commencé, j’ai fait de la pizza à partir de zéro », a déclaré Bhatt. “Nous avions l’habitude de regarder les informations au dîner, mais maintenant nous éteignons la télévision et parlons.”

Bhatt a poursuivi: “La plupart du temps, nous avons ces moments de gratitude pour des choses très fondamentales que nous pouvons faire ensemble, et nous espérons que nous pourrons tous surmonter cette horrible chose bientôt.”

Daniels, le thérapeute, a ajouté que parfois même les gestes les plus simples peuvent donner le ton.

“Le simple fait de prendre le temps de s’arrêter, de regarder votre partenaire et de dire” merci “peut faire une grande différence”, a-t-il déclaré.

Si vous ne vous sentez pas en sécurité

Bien sûr, il y a un autre aspect du fait d’être piégé à la maison avec un conjoint – un aspect qui peut être très grave selon la situation.

Si vous avez été victime de violence domestique, aucun blocus ou quarantaine n’est plus important que votre santé.

La police et les autres services d’intervention d’urgence fonctionnent normalement et si vous êtes préoccupé par votre sécurité personnelle, assurez-vous d’appeler immédiatement les autorités. La hotline pour la violence domestique est le 800-799-7233, ou allez à la hotline.

.