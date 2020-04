V up

Vous vous sentez agité et avez besoin d’une bonne routine d’exercice que vous pouvez retirer à la maison? Krista Stryker, auteur de L’ATHLÈTE DE 12 MINUTES, qui est également entraîneur personnel certifié NSCA, a créé pour vous un plan d’entraînement personnalisé d’une semaine à domicile…

Passer plus de temps à la maison signifie aussi que vous avez probablement plus de temps en général – l’excuse parfaite pour prioriser vos séances d’entraînement et améliorer votre condition physique.

Même si vous n’avez pas accès à votre salle de sport normale, les séances d’entraînement avec poids corporel peuvent toujours être effectuées à la maison, et lorsqu’elles sont bien faites, elles peuvent être encore plus efficaces que les séances de gym. Je fais principalement des séances d’entraînement sans équipement depuis près d’une décennie maintenant, et mon nouveau livre, The 12-Minute Athlete, se concentre principalement sur les séances d’entraînement que vous pouvez faire chez vous ou dans un parc voisin.

Les entraînements de poids corporel sont non seulement totalement portables et nécessitent peu ou pas d’équipement, ils sont également super fonctionnels, utilisent tout votre corps et renforcent l’athlétisme. De plus, les entraînements de poids corporel peuvent également être ajustés pour presque n’importe quel niveau de compétence ou de condition physique pour une vie de défis. Par exemple, une poussée de base peut être facilitée en plaçant vos mains sur une surface surélevée, et peut être rendue plus difficile en ajoutant un élément pliométrique (pensez aux applaudissements ou aux pompes superman) ou en travaillant des variations d’un bras. Les possibilités sont infinies!

Soyez créatif et pensez à vous mettre un peu plus au défi à chaque entraînement.

Votre plan d’entraînement à domicile d’une semaine

Le plan d’entraînement suivant est destiné aux débutants / intermédiaires, avec des options pour modifier les exercices afin de les rendre moins ou plus difficiles en fonction de votre niveau de forme physique actuel.

Avant chaque entraînement, assurez-vous de faire un court échauffement en premier, en vous concentrant sur des exercices dynamiques tels que les sauts, les mouvements des jambes et les fentes du coureur pour que votre corps se sente chaud et que votre rythme cardiaque augmente avant de commencer votre entraînement. N’entrez jamais dans un entraînement complètement froid.

Voici un exemple de programme d’entraînement d’une semaine:

Lundi: Entraînement AMardi: Entraînement BMercredi: Entraînement CJeudi: Entraînement AVendredi: Entraînement BSamedi: Entraînement CDimanche: Du repos

Pour tous les exercices, commencez par la version la plus difficile de l’exercice que vous pouvez faire, en ne la modifiant que vers une version plus facile lorsque vous vous fatiguez. Cela vous rappellera de continuer à pousser plus fort avec chaque représentant!

Entraînement A

Type d’entraînement: Entraînement HIIT de 12 minutes

Instructions d’entraînement: Utilisez une minuterie d’intervalle et réglez la minuterie sur 18 séries d’intervalles de 10 et 30 secondes. Reposez-vous sur les intervalles de 10 secondes, puis travaillez aussi dur que possible sur les intervalles de 30 secondes. Suivez les exercices ci-dessous:

Squats de poids corporel Push ups Fentes avant vers l’arrière Genoux hauts Plank up / downs V up in / outs

Des exercices

Squats de poids corporel: Tenez-vous les pieds écartés de la largeur des hanches. Tirez vos épaules en arrière et engagez votre cœur. Descendez dans un squat profond. Serrez vos fessiers et gardez votre poitrine fière en vous levant.

Rendez-le plus facile: descendez en parallèle au lieu d’un squat profond complet.

Rendez-le plus difficile: remplissez un sac à dos de livres ou d’autres objets lourds et portez-le pendant les squats de poids corporel.

Des pompes: Mettez-vous dans une position push up avec vos épaules directement sur vos poignets. Poussez à travers vos épaules, attachez votre cœur et assurez-vous que vos hanches ne sont pas enfoncées dans les airs. Abaissez votre poitrine jusqu’à ce qu’elle touche ou touche presque le sol. Votre regard doit être légèrement devant vos doigts. Remontez.

Simplifiez-vous la tâche: placez vos mains sur une surface surélevée telle qu’un comptoir, un banc ou des escaliers. Plus la surface est haute, plus elle sera facile.

Rendez-le plus difficile: ajoutez un saut ou un coup en haut de la poussée pour le rendre plus difficile. L’ajout de pliométrie à n’importe quel exercice augmentera le niveau de difficulté.

Avant vers l’arrière Lunges: Tenez-vous debout, les pieds ensemble, puis avancez dans une fente avant. Revenez à la position debout, puis reculez dans une fente en arrière. C’est un représentant. Assurez-vous de travailler les deux côtés également.

Rendez-le plus difficile: remplissez un sac à dos de livres ou d’autres objets lourds et portez-le pendant les fentes.

Genoux hauts: Sprint en place aussi vite que possible, conduisant vos genoux vers votre poitrine.

Planche

Planche haut / bas: Commencez en position haute avec vos épaules directement sur vos mains. Poussez à travers vos épaules et engagez votre cœur. Abaissez votre avant-bras d’un côté, suivi de l’autre pour vous retrouver dans une planche d’avant-bras. Revenez sur une planche haute. C’est un représentant.

Entrées / sorties V Up: Allongez-vous sur le dos, les jambes tendues et les bras tendus derrière vous. Engagez votre tronc et tirez vos genoux vers votre poitrine. Revenez à la position de départ sans perdre l’engagement principal.

Entraînement B

Type d’entraînement: Entraînement Time Challenge

Instructions d’entraînement: Terminez trois tours en vous reposant le moins possible entre les répétitions et les séries. Suivez ces exercices dans un circuit:

10 sauts de squat 10 poussées vers le haut vers l’arrière 10 poussées de brochets 20 fentes latérales 20 tapotements d’épaule de planche 10 relances de superman 30 coups de pied de flottement

Des exercices

Squat Step Overs: Tenez-vous à côté d’une chaise solide ou d’une boîte plyo et faites un squat profond avec un poids corporel. Levez-vous, puis montez immédiatement de côté sur la boîte et plus jusqu’à ce que vous atteigniez l’autre côté. Effectuez immédiatement un autre squat. Chaque squat est un représentant.

Rendez-le plus difficile: remplissez un sac à dos de livres ou d’autres objets lourds.

Push Up to Backwards Lunges: De la position debout, marchez ou sautez dans une position de poussée vers le haut et faites une poussée complète vers le haut. Sautez ou faites un pas pour vous relever, puis reculez immédiatement dans une fente arrière d’un côté puis de l’autre. C’est un représentant.

Simplifiez-vous la tâche: placez vos mains sur une surface surélevée telle qu’un comptoir, un banc ou des escaliers. Plus la surface est haute, plus elle sera facile.

Rendez-le plus difficile: remplissez un sac à dos de livres ou d’autres objets lourds et portez-le pendant.

Pike Push Ups: Mettez-vous dans une position de chien vers le bas avec vos hanches claquées en l’air. Vos mains doivent être à peu près à la largeur des épaules. Tirez vos côtes et poussez à travers vos épaules, puis abaissez votre front jusqu’à ce qu’il touche ou touche presque le sol. Concentrez-vous sur le maintien de vos coudes près de vos côtés.

Fente latérale

Fentes latérales: Tenez-vous droit avec vos jambes dans une position large. Plus vos jambes sont longues, plus votre position devra être large. Plus bas d’un côté, visant à toucher votre mollet avec le dos de vos ischio-jambiers. Relevez-vous et répétez immédiatement de l’autre côté.

Rendez-le plus facile: tenez quelque chose pour l’équilibre et descendez le plus bas possible pour commencer.

Rendez-le plus difficile: remplissez un sac à dos de livres ou d’autres objets lourds et portez-le pendant.

Superman soulève: Allongez-vous sur le ventre avec vos mains devant vous. Serrez vos fesses en levant simultanément les jambes et les bras du sol. Tenez brièvement, puis abaissez le bas.

Rendez-le plus difficile: accrochez-vous à quelque chose comme un livre lourd ou des haltères légers pour rendre Superman relance encore plus difficile.

Tarauds d’épaule de planche: Mettez-vous dans une planche haute avec vos épaules directement sur vos mains. Engagez votre cœur et poussez à travers vos épaules. Levez un bras du sol et touchez votre épaule de votre côté opposé. Répétez de l’autre côté. C’est un représentant.

Battements de jambes: Allongez-vous sur le sol avec vos bras à vos côtés et vos jambes tendues. Engagez votre cœur et soulevez légèrement vos épaules du sol, en pointant votre regard vers vos pieds. Levez vos jambes légèrement au-dessus du sol, en appuyant le bas du dos dans le sol pendant que vous le faites, puis pomper vos jambes de haut en bas. Si vous ne parvenez pas à maintenir le contact avec le bas du dos, levez les jambes plus haut jusqu’à ce que vous le puissiez.

Entraînement C

Type d’entraînement: Entraînement AMRAP de 12 minutes

Instructions d’entraînement: Terminez autant de tours que possible en 12 minutes:

8 burpees16 step ups10 bodyweight squats50 mountain climbers 8 hip thrusts16 punching sit ups

Des exercices

Burpee

Burpees: En vous levant, sautez vos pieds dans une planche et faites une poussée complète. Sautez vos pieds vers vos mains, puis sautez explosivement dans les airs.

Rendez-le plus facile: laissez-vous tomber sur une planche et sautez la pression pour rendre les burpees plus faciles. Vous pouvez également reculer dans la planche plutôt que de sauter en arrière pour modifier davantage cet exercice.

Rendez-le plus difficile: ajoutez un saut en hauteur au sommet pour ajouter un défi supplémentaire.

Pas à pas: Tenez-vous face à une chaise solide, une boîte plyo ou des escaliers. Montez sur la chaise avec une jambe, en faisant plier l’autre jambe vers votre poitrine. Reculez, puis répétez de l’autre côté. Chaque étape est une répétition.

Rendez-le plus facile: plus l’étape est courte, plus cet exercice sera facile.

Rendez-le plus difficile: remplissez un sac à dos de livres ou d’autres objets lourds et portez-le pendant les étapes.

Alpinistes: Mettez-vous en position de planche haute avec votre épaule directement sur vos mains. Poussez à travers vos épaules et tirez vos côtes pour engager votre cœur. Amenez un genou en avant vers vos mains, reculez dans une planche, puis amenez l’autre genou en avant. Optez pour la vitesse.

Rendez-le plus facile: faites des grimpeurs avec vos mains sur une surface élevée pour les rendre plus faciles.

Poussées de hanche: Allongez-vous sur le dos, les genoux pliés et les bras à vos côtés. Vos pieds doivent être à peu près à la largeur des hanches. Serrez vos fessiers en levant les hanches. Faites une pause brièvement, puis redescendez.

Rendez-le plus difficile: placez vos pieds sur une surface élevée pour ajouter un défi supplémentaire. Alternativement, vous pouvez faire des poussées de hanche à une jambe avec une jambe en l’air (assurez-vous de travailler également des deux côtés).

Coup de poing assis: Allongez-vous sur le dos, les genoux pliés. Tirez vos côtes pour engager votre tronc, rentrez votre menton, puis faites un redressement assis. Frappez l’air avec les deux poings en haut, dans le but de dépasser vos genoux. Bas du dos avec contrôle, en essayant de ne pas faire de pause en bas. C’est un représentant.

Vouloir plus? Pour deux plans d’entraînement de 8 semaines pour devenir plus en forme, plus rapide et plus fort, ainsi que plus d’une douzaine de recettes simples et saines qui alimenteront vos séances d’entraînement, procurez-vous une copie de L’ATHLÈTE DE 12 MINUTES de Krista Stryker.

Photos de Tamara Muth-King. Utilisé avec permission.