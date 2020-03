Votre prime d’assurance maladie peut monter en flèche à cause du coronavirus – .

Aux États-Unis, le nombre de cas de coronavirus continue d’augmenter, avec plus de 143 000 personnes infectées lundi matin, selon les derniers chiffres de l’Université Johns Hopkins.

Une nouvelle analyse prévoit que les primes d’assurance maladie vont monter en flèche l’année prochaine en raison des coûts inattendus du coronavirus cette année.

La couverture des nouvelles ne s’est pas concentrée aussi intensément sur les dollars et les cents de la pandémie de coronavirus que sur le coût humain du virus, à juste titre, en termes de vies perdues, d’hospitalisations et de la course pour trouver un remède ainsi qu’un traitement pour aider les gens à surmonter le virus dans l’intervalle.

Cependant, plus cela restera longtemps avec nous, plus le bilan économique du coronavirus COVID-19 va devenir un véritable soulagement. Mis à part l’impact du virus sur l’économie (qui a été si catastrophique qu’une facture de relance économique de 2 000 milliards de dollars du Congrès était nécessaire), une nouvelle analyse d’une entité appelée Californie couverte révèle que les primes d’assurance maladie pourraient voir un pic important l’année prochaine à cause de toutes les factures médicales encourues cette année à cause du virus.

Les prestataires de soins de santé sont en train de fixer des taux pour 2021, note l’analyse. Et si ces transporteurs veulent récupérer leurs coûts à partir de cette année, en plus de fixer le prix pour le même niveau l’année prochaine tout en veillant, évidemment, à maintenir leur solvabilité, l’analyse révèle que les primes de l’année prochaine pourraient augmenter jusqu’à 40%. .

“Les plans de santé sont entrés en 2020 sans aucune trace de coronavirus à l’horizon”, a déclaré le directeur exécutif de Covered California, Peter V. Lee, au New York Times. «Aucun assureur, aucun État n’a prévu et mis de l’argent de côté pour quelque chose de cette importance.»

Ajoutant un peu de contexte supplémentaire, l’analyse de Covered California – qui est le marché de l’assurance du Golden State créé par l’Affordable Care Act – note que les tarifs d’assurance maladie commerciale pour cette année ont été fixés vers le milieu de 2019, bien avant le virus a été découvert pour la première fois.

Malheureusement, lundi matin, le virus avait déjà infecté plus de 143 000 personnes aux États-Unis et avait fait plus de 2 500 morts. C’est selon les derniers chiffres de l’Université Johns Hopkins. L’analyse de la Californie couverte prévoit que les assureurs-maladie, ainsi que les employeurs et les particuliers, pourraient subir de 34 à 251 milliards de dollars de nouvelles dépenses liées au traitement et aux tests des coronavirus. «En supposant qu’il y ait une grande épidémie de la maladie – ce qui peut entraîner l’infection de la moitié de la population, de 4 à 15 millions de personnes sur le marché commercial national ayant des cas confirmés après le test – les principaux inducteurs de coûts seront le nombre de ceux-ci nécessitent une hospitalisation par rapport aux soins ambulatoires et les coûts de ces services », note l’analyse.

«Modélisant de 10% à 20% des personnes infectées nécessitant une hospitalisation et des tarifs commerciaux, les coûts pourraient varier de 31 à 238 milliards de dollars pour la première année.»

Source de l’image: John Minchillo / AP / Shutterstock

