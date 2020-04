Voulez-vous la finale de la Coupe? 10 questions et réponses pour divertir l’attente | Sports

Le coronavirus a-t-il bousillé vos plans pour voir la Copa del Rey qui était prévue pour ce samedi? Voulez-vous que la Sociedad Athletic-Real historique ait lieu à La Cartuja dès que possible?

Comme il n’y a pas de date et que ce ne sera sûrement pas bientôt, voici dix questions pour divertir l’attente. La solution, au final.

Quelles équipes l’Athletic et la Real Sociedad ont éliminées dans cette édition de quart de finale?

A. Real Madrid et Barcelone

Atlético de Madrid et Valence

C. Mirandés et Grenade

En attendant le match final, quel nom de joueur dans chacune des deux équipes restera dans les mémoires pour cette Coupe pour son rôle exceptionnel?

A. Unai Simón et Alex Remiro

B. William José et Aritz Aduriz

C. Yuri Berchiche et Alex Isak

Qui est le meilleur buteur historique de la Coupe?

A. Leo Messi

B. Telmo Zarra

C. Cristiano Ronaldo

4. Qui est le meilleur buteur de cette édition de la Copa del Rey?

A. Adnan Januzaj

B. Iñaki Williams

C. Alex Isak

5. L’Athletic a un total de 23 titres officiels, mais en revendique un vingt-quatrième. Année et nom.

A. 1902, Coupe du couronnement

1950, Coupe Eva Duarte

C. 1937, Espagne Coupe libre-Trophée du président de la République

6. La Real Sociedad a deux titres de Coupe, ceux de 1909 et 1987. Mais le premier a été obtenu sous un autre nom.

A. Club de cyclisme de Saint-Sébastien

B. San Sebastián Football Club

C. San Sebastián Recreation Club

7. Quelles sont, dans l’ordre, les 3 équipes avec le plus de titres de Coupe?

A. Barcelone, le Real Madrid et l’athlétisme

B. Real Madrid, Barcelone et Athletic

C. Barcelone, Athletic et Real Madrid

8. Quelles sont, dans l’ordre, les 3 équipes avec le plus de finales de Coupe?

A. Barcelone, le Real Madrid et l’athlétisme

B. Real Madrid, Barcelone et Athletic

C. Barcelone, Athletic et Real Madrid

9. Qui étaient les héros de l’Athletic et du Real dans les derniers titres remportés par les deux équipes?

A. José Mari Bakero et Dani Ruiz-Bazán

B. Andoni Zubizarreta et Mitxel Loinaz

C. Luis Arconada et Endika Guarrotxena

10. Combien de fois Athlétique et Real se sont-ils rencontrés en finale de Coupe?

A. Aucun

B. un

C. Deux

…

Réponses:

A. Real Madrid et Barcelone

C. Yuri Berchiche, pour ses buts déchirants à Tenerife et Grenade, et Alex Isak, pour son grand match au Santiago Bernabéu, dans lequel il a marqué deux buts.

B. Telmo Zarra, avec 81 cibles. Leo Messi, cinquième, a 53 ans.

C. Alex Isak, avec 7 buts. Adnan Januzaj est le deuxième buteur du Real avec 4; et Iñaki Williams le premier d’Athletic avec Yuri Berchiche, avec 4 chacun.

A. 1902. Coupe du couronnement. Ce fut l’une des célébrations à l’occasion du début du règne personnel d’Alfonso XIII et un tournoi que l’Athletic comprend comme la première finale de la Coupe, car il a été joué chaque année par la suite.

A. Club de cyclisme de Saint-Sébastien. C’est le nom avec lequel le tournoi a été joué par les joueurs qui s’étaient séparés du San Sebastián Recreation Club un an plus tôt et qui serait rebaptisé Real Sociedad de Fútbol.

C. Barcelone (30), Athletic (23) et Real Madrid (19).

A. Barcelone (41), Real Madrid (39) et Athletic (38, dont celui de 2020).

C. Luis Arconada, qui a arrêté le dernier lancement de la séance de tirs au but contre l’Atlético de Madrid qui a donné le titre au Real en 1987; et Endika Guarrotxena, auteur du but contre Barcelone qui a donné à l’Athletic en 1984 son dernier titre de Coupe.

R. Aucun.