Vous achetez des tacos et ils vous donnent du papier toilette … solidarité en période de coronavirus – . Miami (51)

Los Angeles / Tucson.- Des milliers de restaurants à travers le pays ont fermé leurs portes en raison de la crise des coronavirus, bien que l’ingéniosité et la persévérance de nombreux propriétaires latinos les aient conduits à rester debout, que ce soit par des initiatives imaginatives ou solidaires.

L’Espagnol José Andrés, basé aux États-Unis, est peut-être la figure la plus populaire en ce qui concerne les crises humanitaires, et maintenant au milieu de cette pandémie, grâce à sa fondation, World Central Kitchen, il a livré de la nourriture à des passagers en quarantaine sur un bateau de croisière et dans des quartiers entiers. habité par des personnes défavorisées.

Mais il existe également de nombreux autres restaurants et chefs qui se sont serré la main en ces temps difficiles, alors que le coronavirus a déjà infecté plus de 54 000 personnes dans le pays.

C’est le cas des “Guerrilla tacos”, au centre-ville de Los Angeles et qui ont imaginé un colis d’urgence qui comprend des rouleaux de papier toilette et des œufs, après la pénurie de ces articles de base et après l’arrêté de séjour à domicile par le gouverneur de Californie Gavin Newsom pour atténuer la propagation de COVID-19.

“Mettre du papier toilette dessus est un moyen de continuer à vendre ces kits de tacos”, a déclaré à Efe Westley Ávila, 41 ans, chef de “Guerrilla Tacos”, en disant qu’il aide la communauté avec du papier toilette supplémentaire dans leurs entrepôts. ils peuvent le faire parce qu’ils achètent de “grandes quantités”.

Les soi-disant “kits de tacos d’urgence”, qui s’élèvent à 150 $, se composent de cinq livres de rôti de boeuf et de la même quantité de poulet rôti, de deux pintes de sauce verte à base d’avocat et de rouge, “avec du chili de arbol”, de l’oignon en dés, coriandre, riz et haricots à la mexicaine. En plus de quatre rouleaux de papier toilette et 30 œufs.

Ávila, dont les “tacos Guerrila” remontent à 2012, quand ils vendaient secrètement de la nourriture de rue, a déclaré que le prix des tacos était “au prix coûtant” et que les rouleaux de papier hygiénique et les œufs étaient leur soutien à la communauté locale, Grâce à quoi vous pouvez diriger l’entreprise qui emploie 50 personnes.

“Ils sont heureux parce qu’ils n’ont pas pu trouver les choses nécessaires pour être chez eux”, a révélé Ávila à propos de la réaction des clients.

Michelle Siqueiros, 47 ans, ainsi que sa fille Alejandra Cuevas, 17 ans, étaient l’une des clientes venues récupérer le colis d’urgence, partant du principe qu’il “est important de soutenir les hommes d’affaires qui tentent de survivre”, comme l’a dit la mère.

“Je pense que c’est une innovation, car nous essayons de garder la bonne humeur et le calme, sachant que nous devons être à la maison”, a déclaré à Efe Siqueiros et un amoureux des tacos d’Ávila.

De leur côté, les infirmières Michelle Zamora et Alisa González sont arrivées avec des gants en latex sur les mains pour un paquet de tacos et avec l’intention de donner le papier et les œufs à ceux qui en ont le plus besoin dans la clinique où ils travaillent.

Zamora a avoué à Efe que cela lui rend triste “de savoir qu’il y a beaucoup de gens qui vont de magasin en magasin sans trouver de papier toilette”.

En Arizona, Ian Rosales, chef exécutif de “Welcome Diner Tucson”, offre de la nourriture gratuite, ou tout ce qu’ils peuvent se permettre, à tous les employés des restaurants et de l’hôtellerie qui ont été licenciés de la pandémie alimentaire. coronavirus.

“Les restaurants sont fortement touchés, beaucoup d’entre eux ont dû fermer, beaucoup de gens ont perdu leur emploi, certains d’entre eux n’ont même pas le moyen d’acheter de la nourriture pour leurs familles et nous voulons les aider”, a déclaré Rosales à Efe.

Les premiers bénéficiaires de cette initiative solidaire, que Rosales a appelée “nourriture pour les travailleurs”, ont été les près de 20 employés de son entreprise qui ont presque perdu leur emploi presque du jour au lendemain de l’ordre de fermer les Essentiel donné à Tucson.

Le chef dit qu’en réalisant qu’ils avaient encore beaucoup de nourriture dans leurs réfrigérateurs, ils ont étendu leur croisade vers les employés d’autres restaurants locaux et d’autres entreprises du secteur, qui ont continué à augmenter la liste des chômeurs en raison de COVID-19.

“De nombreux travailleurs doivent prendre la décision difficile de payer leur maison ou d’acheter de la nourriture et nous voulons les aider, alléger un peu cette pression”, a déclaré Rosales.

Ceux qui viennent au magasin paient «ce qu’ils peuvent» et s’ils ne peuvent faire aucun don, ils prennent la nourriture gratuitement et sans poser de questions. Le menu comprend diverses pâtes, soupes, pozole verte, légumes rôtis et riz.

“Welcome Diner Tucson” a commencé à livrer la nourriture cette semaine et a actuellement une centaine de conteneurs préparés et réfrigérés, prêts à être distribués.

Rosales a indiqué qu’ils essayaient de cuisiner des plats qui peuvent être congelés et donc durer plus longtemps dans le réfrigérateur des familles, et aussi si toute la proposition est reçue, ils parleront aux distributeurs pour leur acheter le produit qui pourrait être gâché en raison de la fermeture. de restaurants.

