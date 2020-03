Vous cherchez un emploi? Ces entreprises recrutent – . Miami (51)

La propagation du nouveau coronavirus obligeant de plus en plus de personnes à rester chez elles, elle présente également une situation inédite dans le pays: si tout le monde est chez lui et que son emploi ferme, que devez-vous faire?

Voici une liste des entreprises qu’ils embauchent pour répondre à cette demande.

Albertsons

Pavilions, ACME et d’autres recrutent actuellement plus de 1 600 postes dans leurs marques. Postulez ici. (mis à jour le 20 mars)

Aldi

Aldi a été reconnu par Forbes comme l’un des meilleurs employeurs aux États-Unis en 2019. Maintenant, ils embauchent pour tous les magasins et entrepôts. Postulez ici. (mis à jour le 20 mars)

Amazon

Amazon ouvre 100 000 nouveaux emplois à temps plein et à temps partiel aux États-Unis dans ses centres de distribution et son réseau de livraison pour répondre à la demande croissante. Ils ajouteront également un supplément de 2 $ de l’heure jusqu’à la fin avril en plus de leur taux actuel de 15 $ ou plus. Postulez ici.

Costco

Ce n’est pas un secret. Costco a eu un afflux d’affaires depuis que les acheteurs paniqués ont commencé à nettoyer les étagères. Le club d’entrepôt cherche à ajouter des travailleurs horaires et offre également des possibilités de travail à domicile.

Consultez le site de vacance ici pour voir tous les emplois pour lesquels ils embauchent. (mis à jour le 20 mars)

CVS Health

CVS a annoncé qu’elle ajouterait 50 000 nouveaux emplois pour aider l’entreprise à répondre à la demande dans le contexte de la pandémie de coronavirus.

CVS Health affirme qu’elle réalisera “la campagne de recrutement la plus ambitieuse de l’histoire de l’entreprise, avec des plans pour couvrir immédiatement 50 000 fonctions à temps plein, à temps partiel et temporaires à travers le pays”. Les emplois comprennent des associés de magasin, des chauffeurs-livreurs à domicile, des employés de centres de distribution et des professionnels du service à la clientèle.

L’entreprise organisera des salons de l’emploi virtuels, des entretiens et des tests de recrutement «à plusieurs rôles» pour couvrir les clients de CVS Health comme Hilton et Marriott qui ont dû démissionner de leurs employés.

CVS Health a également déclaré qu’elle verserait des primes allant de 150 $ à 500 $ à ceux qui doivent être sur place dans les installations CVS pour aider les clients. Recherchez des emplois ici. (Mis à jour le 23 mars)

Dollar général

“Pour toute personne dont le travail a été temporairement affecté par l’effet de COVID-19, nous avons actuellement plusieurs postes à temps plein et à temps partiel disponibles dans nos magasins, centres de distribution et réseau de flotte privée”, indique un communiqué dans son communiqué. site Web. Ici, vous pouvez postuler jusqu’à 50 000 postes disponibles jusqu’à fin avril. (mis à jour le 23 mars)

Domino’s

Les postes disponibles comprennent les chauffeurs-livreurs, les représentants du service à la clientèle, les directeurs adjoints et les gestionnaires. Trouvez un emploi ici.

Kroger, Food 4 Less, Ralph’s

La famille d’entreprises Kroger, notamment Ralph’s, Food 4 Less, Pick ‘n Save et d’autres, embauche des employés pour combler plus de 7 000 postes dans toutes leurs marques. Postulez ici.

Outschool

Outschool est une plate-forme d’apprentissage en ligne conçue à l’origine pour les familles scolarisées à domicile, mais depuis la fermeture des écoles pour le nouveau coronavirus, la demande d’enseignants est plus élevée que jamais.

OutSchool tente de recruter 5 000 nouveaux enseignants au cours des deux prochaines semaines.

Étant donné que l’Outschool propose une variété de cours, ils recherchent non seulement des professeurs de sciences et de mathématiques, mais aussi des professeurs de yoga, des boulangers et des artistes. Le salaire est de 49 $ à 100 $ de l’heure. Demandez et apprenez-en plus ici.

Papa johns

Papa John’s cherche à recruter 20 000 nouveaux membres de l’équipe, et les candidats peuvent s’attendre à avoir un entretien et potentiellement commencer le même jour, selon l’entreprise. Postulez ici ou envoyez JOBS au 47272. (Mis à jour le 23 mars)

PepsiCo

PepsiCo cherche à embaucher 6 000 nouveaux employés aux États-Unis. USA Les emplois disponibles sont dans la fabrication et la production, le marketing, les ventes, le transport et de nombreuses autres divisions. Postulez en cliquant ici. (mis à jour le 20 mars)

Walmart

Walmart a annoncé vendredi que 150 000 postes seront ouverts jusqu’à la fin du mois de mai. Les personnes intéressées peuvent postuler pour travailler dans des magasins, des clubs et des centres de distribution. Trouvez des postes ici.

.