“Vous devez être responsable. C’est mortel et la vie est en jeu”

Dennis Martínez a ressenti un chatouillement qui ne l’a pas laissé seul. À maintes reprises, il s’est demandé en interne s’il devait parler du problème des coronavirus, mais il vit le drame à la première personne de son domicile à Miami, une ville en proie à la pandémie. Et bien que la situation ne soit pas encore incontrôlée, il avoue être isolé par la prévention.

Non seulement au Nicaragua est connue l’ineptie du gouvernement, les gens à l’étranger peuvent observer de loin les faibles mesures prises, donnant la priorité à tout sauf à la vie. «Mon appel est de sensibiliser également en haut lieu. Ne nous attendons pas à ce qu’il soit trop tard comme dans d’autres pays. Vous devez faire un pas en avant et prendre les mesures nécessaires pour éviter la propagation du virus. Soyons responsables », a déclaré Martinez, qui a également partagé une vidéo où il se concentre sur le citoyen nicaraguayen commun.

Martínez est intervenu quelques minutes avant le premier cas positif dans le pays. «J’ai pris le courage de faire cette vidéo pour parler à mes compatriotes nicaraguayens pour leur faire voir à quel point ce virus est mortel. Les statistiques et ce que vous voyez sont quelque chose de sérieux. C’est mortel et dangereux. Vous devez éviter les agglomérations, ce sont des choses qui sont faites dans le monde entier et recommandées par les organisations internationales, se laver les mains avec du savon et de l’eau et quand vous éternuez, faites-le en plaçant votre bras sur le coude, en l’empêchant de se propager, en portant un masque et en évitant tout contact avec », a ajouté le président.

Le meilleur joueur de l’histoire du baseball au Nicaragua a également souligné: «Je sais que vous êtes intelligent et que vous le ferez, la vie est la chose la plus précieuse que Dieu nous a donnée, nous devons en prendre soin et c’est en jeu. C’est pourquoi je fais cette vidéo pour les sensibiliser et les faire voir. Je suis isolé en suivant les instructions pour éviter la contagion et éviter d’infecter les autres. Je veux ma santé et ma vie et celle des autres et pour cette raison je suis isolé en écoutant et en suivant les instructions et j’espère qu’à travers cette vidéo ils suivront les instructions qui pourront être utiles. »

Enfin Martínez a évoqué la partie spirituelle: «Priez en famille, nous sommes en Carême et c’est la chose la plus importante. C’est la clé de l’accueil entre la famille, prions et que Dieu et la vierge nous accompagnent au Nicaragua pour que ce que nous vivons ici ne se passe pas. Je voulais juste vous avertir et vous faire savoir que c’est quelque chose de très grave, c’est mortel. Soyez conscient et protégez votre vie “, a-t-il réitéré.